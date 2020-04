Vásquez confirma 20 casos de COVID-19 en el Canal y habla del impacto económico de la pandemia

Vásquez confirmó que hay 20 colaboradores con COVID-19, la mayoría pertenecientes a áreas operativas del Canal de Panamá. De estos 20 casos en la ACP, 15 están en aislamiento domiciliario y 5 hospitalizados.

“ Le dije a los colaboradores: que no se da un negocio, lo podemos recuperar, que si no paso un buque lo podemos recuperar, pero si se muere un colaborador no lo podemos recuperar”, indicó al Administrador de la ACP, en una entrevista de TVN Noticias.

Vásquez indicó que los contagios son de diversas áreas, la mayoría relacionados a las operaciones y alrededor de cuatro administrativos, por lo cual no podría definir si existe un foco específico, aunque se mantiene la vigilancia, siguiendo la recomendaciones de las autoridades de salud.

La ACP ha tomado medidas laborales y de salubridad para evitar al máximo más contagios, afirmó el Administrador.

“ Estamos respetando las normas de salubridad. Estamos trabajando de una forma no usual, porque esta situación es inusual (…) Nuestra responsabilidad es mantener la operación [del Canal] y la responsabilidad de la salud de los colaboradores”, expresó Vásquez, quien aplaudió a los trabajadores de la ACP, porque asegura “ tienen la disciplina y entienden la responsabilidad que cae en cada uno”.

Impacto económico

Vásquez indicó que los tránsitos por el Canal de Panamá se mantienen, aunque reconoció que se sentirá el impacto económico en los meses de abril y mayo.

“ Las navieras han ajustado rutas y al caer el precio de los combustibles también hace que los busque utilicen rutas largas” explicó Vásquez.

El tránsito de embarcaciones de pasajeros, como los cruceros, y buques que transportan automóviles, han disminuido. En el caso de los portacontenedores también están realizando ajustes, explicó el Administrador de la ACP.

“ Debemos estar preparados para una situación de menor crecimiento económico y va depender de los clientes de nuestros clientes”, afirmó Vásquez, quien añadió que el movimiento de productos de Asia está ligado en su gran mayoría a sus compradores en Estados Unidos.

Explicó que materias primas, como alimentos, van a estar moviéndose, porque " son necesidades básicas y es una demanda que difícilmente se va reducir".

Vásquez confirmó que ya conversó con el ministro de Finanzas, Héctor Alexander, y le informó que las operaciones del Canal están dentro del estimado, pero que será en la segunda etapa del año fiscal donde se notará los cambios.

Uso del agua

El administrador Vásquez indicó que las potabilizadoras de agua potable bajo la administración de la ACP funcionan regularmente.

En el caso del Lago Alajuela, que surte de agua a la potabilizadora de Chilibre, está dentro de la curva histórica, por lo que hay disposición del abastecimiento de la Ciudad de Panamá.

A pesar de esto, el Canal de Panamá se mantiene ahorrando agua y usando al máximo sus tinas en las operaciones.