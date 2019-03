Vendedores se quejan por restricciones en carnaval de la Cinta Costera

Vendedores de comidas y bebidas en la Cinta Costera se quejan porque, supuestamente, unidades policiales no les permiten el ingreso del hielo después de una hora determinada. Aparentemente se trata de una confusión.

Los vendedores aseguran que su primer día de ventas en la Cinta Costera no fue fácil, porque indican que como parte del reglamento, no se puede introducir hielo al área después de las 11 de la mañana. La restricción es por parte de la Policía Nacional según indican.

El no tener a disposición hielo cuando se necesite, podría no sólo afectar la venta de bebidas por no estar suficientemente frías para el consumidor. También está en juego la conservación de productos como las carnes y embutidos, que requieren estar en el frío.

Del Ministerio de Salud (Minsa) aseguran que se trata de una confusión.

Aurelio Rangel de la Región Metropolitana de Salud indicó que en la puerta 24 está abierta todo el tiempo para el ingreso de productos y sólo la puerta 32 tiene horario.

Para tratar de garantizar que lo que se consuma en el carnaval de la Cinta Costera no represente un riesgo a la salud, hay dos puertas de ingreso para los alimentos y bebidas, donde funcionarios verifican que se cumplan las reglas previamente establecidas.