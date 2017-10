En julio del 2012 es detenido y puesto a órdenes de migración, a raíz de la solicitud de la oficina de Interpol Praga. Sin embargo, logra evadirse antes de ser deportado.

Tres años después de su fuga, crea en Panamá una financiera y aparece como Mark Slazenger, uno de los alias que Stibor utilizó para despistar a las autoridades. También fue conocido como Kozderka Evzen, Jaromir Stiburek y Stibork Michael.

Ahora, la Fiscalía Contra los Delitos de Fe Pública adelanta investigaciones tras la denuncia de estafar a más de 6 personas en Panamá.

“Me dieron una línea de crédito de 60 mil dólares. Solo me dieron la mitad. Firmé un par de documentos, entre ellos pagaré. A los 20 días me acercó al Registro Público y me doy cuenta que la empresa ya no estaba a mi nombre. Resulta que había una constancia que yo estaba cediendo mi empresa. Ya había en el Registro una nueva Junta Directiva”, contó Martha Ortega, quien perdió dos negocios.

“Esto se parece a Panama Papers, porque empiezan a quitarle cuentas a los panameños con cuentas bancarias que utilizan para sus "necesidades". Empiezas a ver compañías que luego de ser tomadas empiezan a cambiar al representante legal, al secretario”, señaló Marian Landau, estafada por miles de dólares.

Durante el allanamiento se le encontraron licencias y pasaportes ocultos en sus zapatillas. Portaba los pasaportes número 36054387 y 35492884.

“Que un tipo que es buscado por Interpol desde el 2016 esté en Panamá, haya entrado con un nombre falso, haya sido aprehendido, se haya escapado del recinto migratorio.. ¿y sigue viviendo aquí en Panamá? ¿Donde están los controles?”, reclamó Ortega.

La fiscal del caso ordenó la detención Stibor el 17 de mayo. Cinco días después, el 22 de mayo, es detenido según consta en el expediente. En Panamá, tenía 2 empresas: Panamá Factorin And Forfaiting Group Inc; y Patria Investments Inc.

“Las cuentas, el comer, el día a día, no lo tenemos. Lo mínimo que deben hacer es indemnizarnos y devolvernos nuestros negocios”, afirmó Genai Coromoto Lermo, quien tras 20 días ya debía miles de dólares.

Por este caso hay 10 personas investigadas por los delitos contra la Fe Pública y contra el Patrimonio Económico. Tres tienen medida cautelar de detención preventiva y otros 7 medidas cautelares distintas a la detención.

Este jueves será la segunda audiencia, tras culminar los 4 meses de investigación que otorgó el juez de garantías en la primera audiencia.