Vuelta a restricción de movilidad solo sería legal si se carece de capacidad hospitalaria, opina abogado

El cuarto rebrote pandémico mantiene en alerta a los ciudadanos, quienes temen que el país vuelva al confinamiento que vivimos en diciembre de 2020, por lo que a muchos les ha saltado al pensamiento la pregunta de si ¿al volver a establecerse esta medida sería o no legal?.

Para Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, en Panamá, la legalidad de una posible vuelta a las restricciones por movilidad, dependería de "un sustento científico que atienda a un riesgo en la capacidad hospitalaria".

Es decir, si las medidas no tienen sustento científico serán arbitrarias, manifestó el jurista a TVN-2.com.

"Alguien debe certificar que hay un riesgo inminente de un desbordamiento en la capacidad hospitalaria, pero mientras ese no sea el motivo a mi criterio son inconstitucionales", recalcó el abogado.

Al respecto del tema, el abogado Ernesto Cedeño, expresó que anteriormente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ha dado un espaldarazo a las decisiones que ha tomado el Ejecutivo durante la pandemia, referentes a las restricciones de movilidad. "Yo he demandado ante el Pleno de la Corte Suprema éstas restricciones sin éxitos", refutó.

Ministro Pino @MINSAPma me informa que no hay ningún punto de control sanitario en la vía interamericana.Importante coordinación entre Gobierno Nacional y Gobiernos Locales, para evitar medidas restrictivas no sustentadas en evidencia científica y capacidad médico-hospitalaria.