Abuelitos pasaron la Navidad en asilos olvidados por sus familias

Ciudad de Panamá/Ya pasó la Navidad, el Año Nuevo se acerca y los asilos una vez más se adorna para la fiesta, pero el espíritu de la fecha se ve opacada por el sentimiento de abandono y olvido de algunos abuelitos.

Recibir un año nuevo en familia es muy importante y el equipo de TVN Noticias habló con algunos abuelitos como Guillermo Tribaldo, que en su momento fue el primer bailarín de ballet clásico, representando a Panamá a nivel internacional, o Víctor Warren, un fanático del beisbol y la música.

Estos dos abuelos contaron al equipo de TVN sus deseos para el 2024 y es que, pese a no estar con sus familiares, viven el día a día con mucho optimismo.

Con un buen sentido del humor, Víctor Warren, cantó para las cámaras de TVN Noticias lleno de ilusión porque lo que para uno puede parecer nada, para este abuelito, la música lo es todo.

Sin embargo, el deseo de estos abuelitos para estas festividades nos enternecieron. El sr. Guillermo pidió que lo ayudaran a cuidar su condición de salud y el sr. Víctor desea que le regalen una radio.

‘’Alguien me lo prometió y no ha venido. Era un radiecito, a mí me gusta el beisbol y me gusta la música clásica’’ decía el sr. Warren.