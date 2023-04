¿Qué acciones tomó Panamá sobre desafortunadas declaraciones del canciller de Colombia?

Ciudad de Panamá, Panamá/Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia se han visto impactadas a raíz de las recientes declaraciones, del canciller del país suramericano Álvaro Leyva, lo que ha generado una reacción por parte de su homóloga panameña, Janaina Tewaney Mencomo.

Y es que hace unos días el canciller Leyva desató una nueva polémica tras sus declaraciones en Washington, Estados Unidos y que guardan relación con la lucha contra el narcotráfico y con Panamá.

Durante un conversatorio en el Atlantic Council, en Washington se refirió a la ayuda que da Estados Unidos a Colombia como “limosna”.

"Claro que hay que invertir, pero para generar capacidad de crecimiento. Porque si no eso se torna en limosna. Se ha invertido esa cantidad de dinero en Colombia (13 mil millones de dólares). ¿Pero, y dónde está la movilidad social, o la distribución de la riqueza? ¿Por qué después de esas ayudas hay más área cultivada? ¿Falló el dinero o los colombianos? No… es que la situación es diferente, no se vio la parte estructural y eso hay que verlo porque si no todas esas ayudas terminan en el basurero", dijo el Jefe de la diplomacia en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El canciller también señaló a Estados Unidos de ser el culpable del calentamiento global y los instó a pagar por ese daño. "Los gases de efecto invernadero surgen acá (EE. UU.). ¿Cómo nos van a compensar eso? Y ustedes allá (Colombia) (combaten) la coca. No. Estamos en el mundo de la compensación, de la igualdad. Porque nos estamos ahogando todos con el calentamiento del planeta", aseveró.

Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Ese episodio de la historia fue abordado por Álvaro Leyva al considerar como “equivocados” esos 200 años de relación con los Estados Unidos.

Para el ministro de Relaciones de Colombia, esos pasos “muy, muy equivocados” generaron que Panamá no siguiera siendo un departamento colombiano.

“Por momentos esos 200 años habían sido muy, muy equivocados y que prueba de ello era que la charla de este martes -de no haber sido así- la estarían teniendo en el Departamento de Panamá", reseñó el diario El Tiempo de Colombia.

Reacción de Panamá

En una emisora local la canciller panameña calificó de “irrespetuosas” y poco amistosas las declaraciones de Leyva.

Tewaney Mencomo le recordó que Panamá no es ningún departamento de Colombia y que tampoco tiene presencia colonial del país suramericano.

Prefiere pensar que se trata de un “lapsus”, sin embargo, al ser declaraciones públicas, en materia diplomática, Panamá expresó de forma verbal una queja, que hizo el vicecanciller panameño a su homólogo de Colombia.

Interconexión eléctrica

En cuanto a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la participación de Panamá y países suramericanos en la interconexión eléctrica, Tewaney Mencomo dijo durante la conferencia de prensa por la visita del canciller de India, que es un tema que se ha estado evaluando desde hace años, pero que, “la que sea que fuese la decisión que tome Panamá, saldrá solamente de la República de Panamá, bajo los intereses de la República de Panamá”.

“Si consideramos que una interconexión eléctrica es beneficiosa para Panamá y por ende los panameños y la región, entonces con mucho gusto pudiésemos avanzar. Lo importante es que nuestros vecinos pudiesen conversar el tema con el país directamente involucrado y eso es lo que esperamos. Nosotros somos una República independiente, que toma sus decisiones en base a su forma de ver la política exterior y también en la reciprocidad que tenemos con nuestros vecinos, pero, sobre todo, en base al interés nacional”.