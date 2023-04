Las polémicas declaraciones del Canciller de Colombia: ‘Esta reunión la tendríamos en el Departamento de Panamá’

Estados Unidos/Nueva polémica desata el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva tras sus declaraciones en Washington, Estados Unidos y que guardan relación con la lucha contra el narcotráfico y con Panamá.

Leyva, considerado por medios colombianos como “el oscuro Canciller del cambio”, no es la primera vez que hace aseveraciones que son consideradas de mal gusto por parte de la opinión pública. El pasado 23 de marzo durante una cumbre de embajadores en Bélgica dijo que “él como indígena ya habría quemado el país”.

Este martes 18 de abril durante un conversatorio en el Atlantic Council, en Washington se refirió a la ayuda que da Estados Unidos a Colombia como “limosna”.

Para Leyva los 13 mil millones de dólares que Estados Unidos ha donado a Colombia son limosnas que no han contribuido a mejorar el país.

"Claro que hay que invertir, pero para generar capacidad de crecimiento. Porque si no eso se torna en limosna. Se ha invertido esa cantidad de dinero en Colombia (13 mil millones de dólares). ¿Pero, y dónde está la movilidad social, o la distribución de la riqueza? ¿Por qué después de esas ayudas hay más área cultivada? ¿Falló el dinero o los colombianos? No… es que la situación es diferente, no se vio la parte estructural y eso hay que verlo porque si no todas esas ayudas terminan en el basurero", dijo el Jefe de la diplomacia en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Canciller también señaló a Estados Unidos de ser el culpable del calentamiento global y los instó a pagar por ese daño. "Los gases de efecto invernadero surgen acá (EE. UU.). ¿Cómo nos van a compensar eso? Y ustedes allá (Colombia) (combaten) la coca. No. Estamos en el mundo de la compensación, de la igualdad. Porque nos estamos ahogando todos con el calentamiento del planeta", aseveró.

Declaraciones sobre Panamá

Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Ese episodio de la historia fue abordado por Álvaro Leyva al considerar como “equivocados” esos 200 años de relación con los Estados Unidos.

Para el Ministro de Relaciones de Colombia, esos pasos “muy, muy equivocados” generaron que Panamá no siguiera siendo un departamento colombiano.

“Por momentos esos 200 años habían sido muy, muy equivocados y que prueba de ello era que la charla de este martes -de no haber sido así- la estarían teniendo en el Departamento de Panamá", reseña el diario El Tiempo de Colombia.

Según historiadores, Panamá se separa de Colombia por ser un departamento que estaba en completo abandono social, político y administrativo por parte de Bogotá. Y la gota que derrama el vaso con agua y que molestó a los Estados Unidos fue el rechazo del Tratado Herrán – Hay por parte del Senado colombiano.

Este tratado abriría las puertas para que Estados Unidos pudiera construir un Canal por Panamá. Tras su rechazo y luego de que Panamá se convirtiera en un estado soberano, se firmó el tratado Hay-Bunau Varilla el 18 de noviembre de 1903.

Este tratado le concedía a Estados Unidos a perpetuidad el control del Canal y sus zonas aledañas, sin embargo, luego de años de lucha se le puso fin a ese tratado y un 7 de septiembre de 1977 se firma el tratado Torrijos - Carter.

El 31 de diciembre de 1999, Panamá recuperó la plena soberanía en la zona del Canal y su total control administrativo.