Acuerdo con Minera Panamá, ¿Qué dicen los ambientalistas?

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras el anuncio de acuerdo en el texto final de un nuevo contrato entre Minera Panamá y el Gobierno, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo la de aquellos que siguen preguntándose qué es lo que realmente se acordó, esto por el secretismo con el que se han llevado las negociaciones de un contrato del Estado.

El abogado en derecho ambiental, Harley Mitchel, dijo que las operaciones de la mina nunca serán una buena noticia, debido a la destrucción que provoca esta actividad, así como los numerosos actos de contaminación que han sido corroborados por el propio Ministerio de Ambiente.

Destacó que se está repitiendo la historia del antiguo contrato declarado inconstitucional, porque no se siguió el Código Minero, ni la Ley de Contrataciones Públicas.

Resaltó que no se puede exigir transparencia a una empresa si el origen del contrato es secreto, aseverando que en la Ley de Contratación Pública rige un principio de transparencia el cual ha sido violado.

“Esta repartición no me parece jurídica, parece más política que jurídica hecha por un agente político, esta distribución me parece para contentar sectores”, manifestó el abogado.

Mitchel recordó que la actividad tiene una doble capa de destrucción que es la extracción de minerales y la mitigación ambiental para paliar la destrucción que genera y que no la ha seguido la empresa, agregó que las multas que se han colocado por los daños ambientales que no solo son ambientales, sino que coinciden con el Código Penal, por lo que serán expuestas en las instancias correspondientes.

Reiteró que con el secretismo que se ha levantado el contrato no solo es una certeza de que se violó la ley, sino que se está dosificando información como si se estuviera en un régimen.

Dicho esto, Mitchel señaló que los ambientalistas estarán realizando un pronunciamiento sobre las acciones que tomarán, porque lo que ocurrió fue la creación de un nuevo enclave antiecológico en el Corredor Biológico Mesoamericano.