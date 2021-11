Tras el fallo absolutorio al expresidente Ricardo Martinelli, en el juicio que se llevaba en su contra por el caso ‘Pinchazos’, Balbina Herrera, una de las víctimas y querellantes, contó que las juezas dijeron que en efecto nadie pudo acreditar que fue el exmandatario el que pinchó, y en todo caso serían Rodney Rodríguez, Ismael Pittí y el testigo protegido.

“No dijeron que no hubo pinchazos, sí hubo pinchazos, pero nosotros no pudimos acreditar que se vinculaba directamente al señor Martinelli, eso es en esencia parte del fallo que dieron las tres juezas el día de ayer”, detalló Herrera.

Vea también: Absuelven a Ricardo Martinelli en el caso Pinchazos

Pese al resultado contrario a lo que esperaba, Herrera asegura que cumplió con su deber como ciudadana, estando siete años en un proceso haciendo su rol. “Las tres juezas tenían que tomar su determinación, ellas decidieron que en este caso el culpable era el señor testigo protegido. Sí hubo pinchazos, sí hubo seguimiento”.

“Yo me siento tranquila, puedo salir caminando todos los días por este país porque he cumplido con mi compromiso y así lo han hecho las distintas víctimas y testigos que fuimos a las audiencias en este proceso, pero bueno la justicia de Panamá decidió esto, no fuimos nosotros”, expresó.

Herrera ponderó el trabajo de la Fiscalía, manifestando que en los cuadernillos estaba todo, pero no entiende cómo hay dos secretarios del Consejo de Seguridad Nacional condenados, que se compró el Pegasus y que sus creadores están en una lista de EEUU, pero en este país nadie vincula al expresidente de la República que fue quien cambió el decreto Ejecutivo 263.

“La Fiscalía presentó lo que realmente demuestra que sí hubo el delito, que no vincula al expresidente Ricardo Martinelli, entonces habría que preguntarles a las tres juezas qué pasó y por qué no lo vincula siendo él el jefe del Consejo de Seguridad”, acotó.

Vea también: Califican como increíble y sorpresivo fallo a favor de Ricardo Martinelli en el caso Pinchazos

Fue enfática en decir que “en este país hay dos tipos de administración de justicia, para el que pueda pagar, para el que pueda presionar, para el que pueda hacer y para el que está en la joya o en cualquier cárcel de este país pagando un delito sin ser juzgado”.

Continuó su dura crítica contra el sistema judicial aconsejando que “ mejor no hagan nada en los casos de alto perfil porque es muy fácil que se perdieron 50 millones, pago 2 millones y aquí no pasó nada, porque nadie vio, nadie agarró, no había ninguna estructura administrativa y sabes quién va a pagar, el que menos tenga oportunidades de poder salir”.

Herrera dijo que dedicó siete años de su vida a hacerle frente al caso a nivel de los tribunales panameños, haciendo lo que le correspondía, no obstante, los responsables son los administradores de justicia, aseverando que cierra este ciclo de siete años.

“De verdad no tengo el deseo de continuar esto, quiero hacer otra etapa en mi vida, quiero buscar otra alternativa, pero esto lo cerré”, puntualizó.

Finalizó diciendo que no tiene nada que decirle a Ricardo Martinelli, aunque considera que debe recomponer su vida.