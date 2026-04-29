Adulto mayor es hallado muerto en La Chorrera; abejas africanizadas estarían involucradas

El adulto mayor había salido de su vivienda el martes en busca de varas de árboles en el sector de La Revolución Final.

Panamá Oeste/La búsqueda que mantuvo en vilo a familiares y vecinos en La Chorrera terminó en tragedia este miércoles, cuando fue hallado muerto Isidro Rodríguez, de 89 años, quien había desaparecido el día anterior tras internarse en un área boscosa.

El adulto mayor había salido de su vivienda el martes en busca de varas de árboles en el sector de La Revolución Final, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, pero no regresó, lo que activó un operativo de rastreo en la zona.

Durante más de cinco horas, unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y residentes del área recorrieron caminos y zonas boscosas en un esfuerzo por ubicarlo. Mientras avanzaban las labores, familiares y amigos se mantenían a la espera, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, el desenlace fue distinto. El cuerpo fue localizado en las cercanías de un enjambre de abejas africanizadas, lo que complicó las labores de recuperación.

Un funcionario del Cuerpo de Bomberos explicó la situación en el lugar. “Ya se encontró el cuerpo del señor, lastimosamente se mantiene cerca de abejas africanizadas y ya van especialistas para fumigar y sacar el cuerpo”.

La presencia de estos insectos obligó a coordinar la intervención de personal especializado antes de proceder con el levantamiento del cadáver.

Minutos después, funcionarios del Ministerio Público se trasladaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes, mientras la comunidad asimilaba la pérdida.

Con información de Yiniva Caballero.