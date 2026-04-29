Alertan por periodo de lluvias significativas y tormentas eléctricas hasta el 4 de mayo

El Imhpa exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención y mantenerse atenta a los comunicados oficiales, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, vigente desde las 12:00 a.m. del 30 de abril hasta las 11:59 p.m. del 4 de mayo de 2026.

De acuerdo con el informe, el país entrará en un nuevo periodo húmedo debido a la inestabilidad atmosférica provocada por la activación de sistemas como bajas presiones y ejes de vaguada, lo que generará lluvias significativas, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento.

Provincias bajo aviso

El aviso abarca las siguientes regiones:

Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Colón

Comarca de Guna Yala

Ambas regiones marítimas del país

Pronóstico y condiciones

El Imhpa detalló que las condiciones serán variables. Durante las mañanas podrían presentarse intervalos secos con nubosidad dispersa, mientras que en horas de la tarde y noche se prevé un incremento de lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

Los acumulados de precipitación podrían alcanzar entre 45 y 210 milímetros en tres días, con máximos diarios estimados entre 10 y 70 milímetros.

Te puede interesar: Precios de la gasolina vuelven a subir este viernes, el diésel registra una disminución

Advertencias

La entidad advirtió sobre:

Crecidas repentinas de ríos

Ráfagas de viento que podrían desprender objetos vulnerables

que podrían desprender objetos vulnerables Tormentas eléctricas con descargas nube-tierra

Llamado a la población

El Imhpa exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención y mantenerse atenta a los comunicados oficiales, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.