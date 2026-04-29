Alertan por periodo de lluvias significativas y tormentas eléctricas hasta el 4 de mayo
El Imhpa exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención y mantenerse atenta a los comunicados oficiales, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, vigente desde las 12:00 a.m. del 30 de abril hasta las 11:59 p.m. del 4 de mayo de 2026.
De acuerdo con el informe, el país entrará en un nuevo periodo húmedo debido a la inestabilidad atmosférica provocada por la activación de sistemas como bajas presiones y ejes de vaguada, lo que generará lluvias significativas, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento.
Provincias bajo aviso
El aviso abarca las siguientes regiones:
- Chiriquí
- Veraguas
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
- Comarca Emberá
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Colón
- Comarca de Guna Yala
- Ambas regiones marítimas del país
Pronóstico y condiciones
El Imhpa detalló que las condiciones serán variables. Durante las mañanas podrían presentarse intervalos secos con nubosidad dispersa, mientras que en horas de la tarde y noche se prevé un incremento de lluvias en la mayor parte del territorio nacional.
Los acumulados de precipitación podrían alcanzar entre 45 y 210 milímetros en tres días, con máximos diarios estimados entre 10 y 70 milímetros.
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Advertencias
La entidad advirtió sobre:
- Crecidas repentinas de ríos
- Ráfagas de viento que podrían desprender objetos vulnerables
- Tormentas eléctricas con descargas nube-tierra
Llamado a la población
El Imhpa exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención y mantenerse atenta a los comunicados oficiales, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.