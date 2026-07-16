Agroferias del IMA: Conoce dónde se realizarán este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 17 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 17 DE JULIO
📍Veraguas
• Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Norteño, en el distrito de Jirondai
📍Panamá Oeste
• Cancha de El Nance, en San Carlos cabecera, distrito de San Carlos
📍Chiriquí
• Cancha de Pedregal, en el distrito de David
📍Los Santos
• Instalaciones de la Cooperativa El Progreso, corregimiento de Agua Buena, distrito de Los Santos
📍Herrera
• Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo, distrito de Chitré