Agroferias del IMA: Conoce dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 17 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 17 DE JULIO

📍Veraguas

• Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Norteño, en el distrito de Jirondai

📍Panamá Oeste

• Cancha de El Nance, en San Carlos cabecera, distrito de San Carlos

📍Chiriquí

• Cancha de Pedregal, en el distrito de David

📍Los Santos

• Instalaciones de la Cooperativa El Progreso, corregimiento de Agua Buena, distrito de Los Santos

📍Herrera

• Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo, distrito de Chitré