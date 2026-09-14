Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 15 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

📍Colón

• Sede regional del IMA, en Buena Vista, distrito de Colón

📍Panamá Este

• Agencia del IMA, en el distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Coclesito, distrito de Jirondai

• Comunidad de Alto Caña, en la Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú

📍Herrera

• Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré

📍Coclé

• Casa Local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá

📍Panamá

• Estacionamientos de la Iglesia Cristo Redentor, en Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito

📍Veraguas

• Cancha techada de Atalaya, distrito de Atalaya

• Cuadro Deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa