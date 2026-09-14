Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 15 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
📍Colón
• Sede regional del IMA, en Buena Vista, distrito de Colón
📍Panamá Este
• Agencia del IMA, en el distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Coclesito, distrito de Jirondai
• Comunidad de Alto Caña, en la Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú
📍Herrera
• Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré
📍Coclé
• Casa Local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá
📍Panamá
• Estacionamientos de la Iglesia Cristo Redentor, en Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito
📍Veraguas
• Cancha techada de Atalaya, distrito de Atalaya
• Cuadro Deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa