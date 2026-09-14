Conep entrega estudio sobre impacto económico y social del cierre de cobre en Donoso, informa el MEF

La investigación reúne sus conclusiones en 17 grupos de impacto y analiza las repercusiones del cese de operaciones de la mina en distinta áreas.

Ciudad de Panamá/El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) entregó formalmente a la Comisión Interministerial el estudio “Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá”, elaborado por su Unidad de Análisis Económico, con el propósito de que sus resultados sean utilizados como insumo en el análisis que realiza el Gobierno.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Conep, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino, acompañado por los expresidentes Tony Fletcher y Severo Sousa, la economista Fanny Salmunido y la directora ejecutiva, Analisa Montenegro.

Por parte de la Comisión Interministerial recibieron el documento Oscar Vallarino Bernat, viceministro de Ambiente; Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía; María Cristina Vilá de Van Hoorde, jefa de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y Deidamia Batista, jefa de gabinete del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La investigación reúne sus conclusiones en 17 grupos de impacto y analiza las repercusiones del cese de operaciones de la mina en áreas como el crecimiento económico, empleo, cadena local de proveedores, finanzas públicas, exportaciones y monitoreo ambiental, incluyendo un análisis que va desde el ámbito nacional hasta el provincial.

Uno de los aspectos examinados es la posibilidad de sustituir el aporte económico que generaba la actividad minera mediante otros sectores. De acuerdo con el Cuadro 43 del estudio, el turismo necesitaría 114.8 años y la manufactura 86.4 años para absorber, por sí solos, el producto minero correspondiente a un solo año.

El documento advierte además que sectores como el comercio, la construcción y el transporte podrían alcanzar ese nivel en menos tiempo, pero forman parte importante de la propia cadena de valor asociada a Cobre Panamá, por lo que no pueden considerarse sustitutos independientes.

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Entre las recomendaciones planteadas se encuentra la implementación de una auditoría ambiental internacional permanente, con participación equitativa de los grupos de interés en la socialización de los resultados. Según la Comisión, este planteamiento guarda relación con los compromisos de acceso a la información y participación pública asumidos por Panamá mediante el Acuerdo de Escazú, aprobado a través de la Ley 125 de 2020.

La Comisión Interministerial calificó el estudio como un aporte relevante y consideró que constituye, hasta la fecha, uno de los ejercicios de análisis técnico más rigurosos sobre las consecuencias económicas y sociales del cierre abrupto de la mina de cobre.

De acuerdo con la Comisión, uno de los principales aportes de la investigación es dimensionar el impacto de la actividad minera en la población panameña, diferenciando las repercusiones sobre los habitantes de las áreas cercanas a la mina de aquellas que alcanzan al resto del país.

Los estudios entregados serán incorporados como parte de los insumos que servirán de base para que los ministros elaboren recomendaciones sobre las alternativas que consideren más viables para el futuro del país.

Antes de la próxima reunión de seguimiento, prevista para los próximos días, la Comisión realizará un análisis de los principales hallazgos del documento. En ese encuentro participarán directamente los tres ministros, representantes del directorio del Conep y los especialistas responsables de la elaboración de la investigación.

La Comisión Interministerial reiteró que no ha adoptado ninguna decisión sobre el futuro de la operación de Cobre Panamá, ya que su mandato se limita al análisis y la formulación de recomendaciones que posteriormente serán presentadas al presidente de la República.