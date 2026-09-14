Mesa técnica avanza en análisis de proyecto que reforma la Ley General de Adopciones

La iniciativa plantea hacer más eficiente el proceso de adopción, colocando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes como eje central de las modificaciones.

Ciudad de Panamá/La mesa técnica de Asuntos de la Mujer, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas, avanza en las consultas al proyecto de ley 140, que busca subrogar disposiciones de la Ley 46 de 2013, General de Adopciones.

El proyecto está compuesto por 132 artículos y, hasta el momento, la mesa técnica ha analizado más de 100, por lo que se prevé que el proceso de revisión pueda concluir en una próxima reunión.

De acuerdo con el equipo de asesores técnicos, una vez finalicen las consultas con los distintos sectores participantes, se elaborará un texto unificado que incorporará las propuestas de modificación planteadas durante las sesiones.

El documento será remitido posteriormente a la presidenta del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Judith Cossú, para su revisión y opinión sobre las reformas propuestas.

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En la reunión participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Fundación Yo Creo en la Familia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La iniciativa, presentada por los diputados Manuel Cheng y Olga Paulette Thomas, plantea hacer más eficiente el proceso de adopción, colocando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes como eje central de las modificaciones.

Asimismo, busca actualizar el marco legal vigente para que los procesos de adopción sean más ágiles, transparentes y efectivos, y permitan brindar respuestas oportunas a los menores que permanecen a la espera de ser integrados a una familia.