Alcaldesa de Arraiján asegura que no hubo retención de cheques y pagará a exfuncionarios

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, afirmó que, para este viernes 6 de septiembre, los exfuncionarios del Municipio recibieron sus pagos, con excepción de quienes laboraban en la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena, que no ha presentado la documentación requerida.

Las declaraciones se dan luego del altercado que hubo en el Concejo Municipal de Arraiján días pasados, cuando el vicealcalde resultó agredido. Por este hecho se condenó a una persona a 24 meses de prisión, según comentó la alcaldesa a TVN Noticias.

“Yo quisiera saber qué pelean los cinco representantes que están unidos. Yo quiero aclararle a los arrajaneños que los representantes de Arraiján son los que más reciben dinero para funcionamiento a nivel nacional, que es plata que recaudamos en el Municipio”, indicó la funcionaria.

Detalló que actualmente el Concejo Municipal tiene una planilla de 40,000 dólares, y otra de 45,000 dólares para los representantes, esto fuera de sus prestaciones.

Señaló que el pasado 30 de agosto salieron los cheques para Veracruz, Vacamonte, Vista Alegre y Burunga. Pero no fue hasta ayer que se fueron a retirar. Estos son para funcionamiento, dieta y de colaboradores.

Aclaró que no existió un retraso en la entrega de cheques, sino que se realizaron auditorías que antes no se hacían. No obstante, indicó que es importante empezar a ser austeros en el distrito, debido a que la planilla del Concejo Municipal cuesta anualmente 3.4 millones de dólares.

Reconoció que la Alcaldía que recibieron no tenía ningún tipo de control, y aunque actualmente cuentan con más de $3 millones en la cuenta, Peñalba aseguró que deben $10 millones a proveedores que brindaron servicios desde pasadas administraciones que hay que hacerle frente.

Agregó que, entre 60-75 % del presupuesto se iba en planilla, en ese sentido han desvinculado a más de 230 personas. Aclaró que el 30 de septiembre terminarán de pagar a los exfuncionarios que fueron desvinculados, pero ahora se entera que debe pagar vacaciones y prima de antigüedad, algo que no estaba contemplado.

De acuerdo con Peñalba, se pudo comprobar que estas personas que fueron desvinculadas no tenían una función en específico, y cuando se les preguntó que hacían, la respuesta fue ‘ayudar a’.

Recalcó que se va a pagar todo lo que se adeuda, pero hay que tener paciencia para que se recaude el dinero, ya que de eso depende el municipio.

Peñalba aprovechó para hablar sobre los proyectos que se están gestionando para el distrito, como la carretera hacia Nuevo Emperador, la calle de Veracruz hacia Vacamonte, recalcando que solo hay que pagar algunas deudas del gobierno anterior.