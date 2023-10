Alcaldía de Penonomé anuncia que no realizará desfiles, sólo actos oficiales en fiestas patrias

Coclé/A 5 días de que Panamá dé inicio a la celebración del mes de la patria, la alcaldesa del distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé, Paula González, anunció que, "a pesar de estar organizados y planificados para hacer los desfiles patrios, tenemos que informar que pasamos la responsabilidad de la ejecución de los mismos al Ministerio de Educación y al Gobierno", con lo cual, se desvinculan de la organización de los desfiles.

González asegura que, "han recibido llamadas de escuelas en donde están indicando que no podrán participar, padres de familia preocupados y sobre todo, proveedores que no tienen los insumos y muchos que no saben cómo van a llegar", esto, como parte del impacto que está dejando la situación que se vive actualmente en todo el país.

Aseguran que, realizarán únicamente actos protocolares institucionales los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre.

Faltando pocos días para la llegada del mes de la patria, fecha en que, estudiantes salen a rendirle honor a Panamá, el Ministerio de Educación, no se ha pronunciado, sobre el futuro del desarrollo de los desfiles en el país.