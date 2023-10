Álvaro Alvarado acude al TE y recibe resolución tras denuncias presentadas por abogados de Martinelli

Ciudad de Panamá/El periodista Álvaro Alvarado, acudió este lunes 9 de octubre, a la sede del Tribunal Electoral, donde le entregaron la resolución que certifica la admisión de las denuncias presentadas por abogados del expresidente Ricardo Martinelli, y ordena medidas contra él y dos medios digitales.

La dirección de Organización Electoral, decidió admitir la denuncia y ordenó a los medios digitales Foco Panamá, Claramente Panamá y al periodista Álvaro Alvarado, la suspensión de las publicaciones relacionadas con el expresidente, quien también es aspirante presidencial para los comicios del 5 de mayo de 2024.

Relacionado Billeteros se capacitan previo a puesta en marcha de lotería electrónica

Al respecto, Álvaro Alvarado dijo a TVN Noticias que, "según la resolución tengo que bajar todo este material, que hay decenas de publicaciones relacionadas al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal; publicaciones que he hecho basadas precisamente en hechos noticiosos, porque esto lo hago como periodista y ciudadano de este país. Yo no soy candidato a nada, no soy miembro de ningún partido político, ni a mí nadie me está pagando por hacer esto, yo estoy luchando por el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos los panameños".

TVN Noticias intentó obtener una entrevista con algún funcionario del Tribunal Electoral, pero del departamento de comunicaciones se informó que no habría comentarios al respecto.

Con información de Jorge Quirós