Ambientalistas preocupados, hay incertidumbre en el proceso de cierre de la mina de Donoso

Pasaron ocho meses desde que se anuló el contrato minero y desde entonces ambientalistas están a la incertidumbre sobre el cierre de la mina. Todavía no se toman decisiones para este proceso, pero aseguran que hay riesgo de contaminación y se acumulan demandas contra el Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Fue a finales de noviembre del 2023 cuando se anuló el contrato minero, a la fecha, han transcurrido ocho meses y grupos ambientalistas como 'Panamá Vale Más Sin Minería', están preocupados porque todavía no se hacen las auditorías independientes y además exigen que sean pagadas por el Estado panameño.

"Este paso de las auditorías ambientales son fundamentales, debieron hacerse hace mucho rato para determinar realmente la gravedad del sitio, los impactos y poder decir cuánto va a durar, cuánto va a costar, el grado de daño y todos los pasos que se necesitan", indicó Lilian González, directora del CIAM.

Otra preocupación es que aseguran, por falta de mantenimiento en la mina, riesgos para los moradores de la zona.

"Resulta que ahora mismo, el principal riesgo, no lo tiene el país sino las comunidades que se encuentran abajo y pueden percibir los riesgos, los graves desastres que puede causar un derrumbe de la tina de relaves porque recordemos que necesitan mantenimiento, entonces, falta fiscalización, falta presencia" manifestó González.

Ante esto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que es un tema prioritario y no lo va a esconder, ya que representa una piedra gigante en el futuro del país, el cual está dispuesto a resolver.

Mientras se toman decisiones, también se acumulan demandas, una de ellas de la Corporación Franco Nevada por el cierre de la mina en Donoso, más los arbitrajes presentados por la Compañía First Quantum Minerals.

"Esto recién comienza, el tema de la mina será un tema fundamental en mi agenda de Estado, lo he anunciado así, lo único que puedo decir hoy con certeza casi que absoluta es que para que yo siente a representantes del gobierno a conversar con ellos, con acreedores, con banqueros, todos esos procesos se tienen que suspender, Panamá no va a ir con una pistola en la cabeza a sentarse a arreglar ningún problema, la CSJ tumbó ese contrato, yo no puedo hacer nada contra un fallo de la Corte", señaló Mulino.

Sobre las demandas, el mandatario dijo que no tratará el tema antes del próximo año. Se le pidió al Ministerio de Ambiente comentarios y se mencionó que por el momento no se tocará el tema.

Con información de Elizabeth González.