AMP se pronunció por incautación de buque de bandera panameña por la armada iraní

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció este jueves 4 de mayo que, en la Oficina de representación técnica ubicada en Segumar en Dubai, la Autoridad Federal Marítima de Dubai informó sobre la posible incautación del petrolero de registro panameño NIOVI.

Estos hechos se dieron al momento en que la embarcación realizaba su tránsito por el estrecho de Ormuz cerca de las a las 6:20 a.m. locales del miércoles 3 de mayo del presente año. El tanquero de bandera panameña NIOVI con número de identificación de buque (IMO) 99292498 es propiedad de la compañía Grand Financing Co y operado por Smart Tankers inc.

De acuerdo con la entidad, este viajaba desde Dubái hacia el puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos al momento en que fue obligado a cambiar de rumbo hacia las aguas territoriales iraníes por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (Irgcn)

Hasta el momento, se desconocen las razones que llevaron a este hecho debido a que no existe una comunicación directa con el buque.

Sin embargo, la entidad indicó por el momento la Dirección General de Marina Mercante de la AMP y la empresa operadora están brindándole seguimiento a la situación por medio de las aseguradoras de la nave. Al mismo tiempo se trabaja en la designación de un representante local (dentro del territorio iraní) para que pueda atender las necesidades de la nave y de los 29 tripulantes de nacionalidad filipina y de Sri Lanka.

Este incidente se produce luego de que el pasado jueves 27 de abril, Irán incautara a otro petrolero, la MN Advantage Sweet de registro de Islas Marshall en el Golfo de Omán.