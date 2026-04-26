Aprehenden a un hombre por supuesto delito sexual en Soná

Soná, Veraguas/Un hombre de 31 años fue aprehendido en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, por su presunta vinculación con un delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de actos libidinosos.

La acción se realizó mediante una diligencia de allanamiento ejecutada por unidades de la Policía Nacional de Panamá, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 26 de abril de 2026 por la personera municipal del distrito de Soná.

Tras su captura, el ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes, conforme a lo establecido en la orden vigente.

Las autoridades reiteraron su compromiso de atender este tipo de delitos y garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía en la provincia de Veraguas.