'El tiempo nos dará la razón': la alcaldesa Peñalba afirma que los arraijaneños sienten paz con su administración

Panamá/Una vez más, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, tuvo que salir al paso de otra polémica generada por decisiones que ha tomado en lo que va de su gestión.

Aunque Peñalba dio un paso atrás con las modificaciones que hizo al decreto alcaldicio N° 8 del Municipio de Arraiján, en el que se establecía una multa de $100.00 por “Ruido en residenciales y/o edificios por animales en los mismos de 6:00 p.m. a 7:00 a.m., siempre que no supere los 50 decibelios", dijo que lo que busca con el decreto que enumera aproximadamente 101 sanciones trata de un trabajo de diagnóstico de los mayores problemas que existen en el distrito y para su proyecto de “crear una ciudad”, se tienen que contemplar también, los modos y costumbres de la convivencia pacífica, para reestructurar el tejido social de ese territorio.

Aclaró que todos los renglones incluidos en el decreto, ya vigente, van en consecuencia a la mala organización que persiste en el distrito.

En el caso de los ruidos generados en residencias por animales, que han causado tanto ruido, entre los arraijaneños, Peñalba recalcó que lo que busca en esencia siempre es la nobleza para defender a los que no tienen voz.

En este caso, se eliminaron los horarios y los decibeles, pero se va a multar a todo aquel que maltrate, abandone o piense que tener un animal en casa es solo para que ejerza una función de seguridad.

Para ello, se va a realizar una inspección progresiva, conociéndose caso por caso a través del departamento ambiental.

También se harán convenios con empresas, para organizar jornadas de esterilización y los jueves se ofrecerá transporte gratuito para que los que tengan mascotas las lleven a esterilizar.

En cuanto a su gestión, Peñalba, aseguró que los arraijaneños sienten una paz, puesto que, según ella, en el Municipio, "no se está coimeando a nadie, no se están haciendo actos de corrupción y no se está colocando a nadie en planilla".

La alcaldesa de Arraiján reiteró sus disculpas a quienes se hayan sentido preocupados por lo que establecía el decreto en su versión anterior, y recordó a la población que todos los jueves a las 8:00 am, el departamento de Bienestar Animal lleva gratis y a domicilio a esterilizar a las mascotas.

“Normalmente creo que no vamos a recibir muchos aplausos de las decisiones que tomemos, pero el tiempo nos dará la razón, Nuestro norte siempre va a ser en positivo y en construcción”, puntualizó.