Asamblea cierra proceso de postulación para Defensor del Pueblo: 35 aspirantes buscan el cargo
Desde el próximo miércoles 25 y hasta el 26 de marzo, se abrirá un periodo para que la ciudadanía pueda presentar objeciones a las candidaturas.
Panamá/El proceso de postulaciones para el cargo de Defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031 cerró este 20 de marzo, con un total de 35 aspirantes que entregaron sus hojas de vida ante la Asamblea Nacional durante los días 18, 19 y 20 de marzo, como parte de la convocatoria pública.
Entre los nombres que figuran en la lista se encuentran profesionales de diversos ámbitos. El periodo del actual defensor, quien además se postuló, vence el próximo 31 de marzo. Esta designación es directa del pleno de la Asamblea.
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Postulantes
- Johana Patricia Díaz Alberola
- Boris Alexis Corcho Díaz
- Luis Antonio Aldeano Ortiz
- Esperanza Anayansi Ruiz Cerón
- Anahí Quintero Belda
- Jahaira Esther Rangel Núñez
- Joel Alexis De León Quintero
- Dilia Estela Cornejo Meneses
- Rodrigo Alberto García Rodríguez
- Igor Jomir Herrera Brugiati
- Cleovis Madrid Ledezma
- Eduardo Leblanc González
- Rodrigo Alonso Frago Madrigales
- Jorge Zúñiga Sánchez
- Ángela Russo Mainieri
- Giselle Annette Emiliani Duque
- José Luis Carles Rodríguez
- Joyce Janette Araujo Lasso
- Raúl Eduardo Peñaloza Testa
- Gloria del Carmen Young Chizmar
- Félix Humberto Paz Moreno
- Venicia Clementina Chang Monterrey
- Guillermo Santamaría
- Jorge Enrique Aguirre Leason
- Allan Poher Barrios Rosario
- José Antonio Collado Valencia
- Gina Larissa Correa Hils
- Meiky Luz Quintero Hernández
- Roberto Rivera Concepción
- Rubén Darío Frías Ortega
- Johanna Yamileth Aguirre Frías
- Alexander Rojas Figueroa
- Ela Marife Jaén Herrera
- Edgar Manuel Castillo Santamaría
- Ricardo Alejandro Valencia Arias
De acuerdo con la convocatoria, quienes aspiran al cargo debieron cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Legislativo. Ahora, los nombres de los candidatos serán publicados en los medios digitales y en la televisión de la Asamblea durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo, como parte del proceso de transparencia.
Desde el próximo miércoles 25 y hasta el 26 de marzo, se abrirá un periodo para que la ciudadanía pueda presentar objeciones a las candidaturas.
El cierre de postulaciones marca el inicio de una etapa clave en la selección del nuevo Defensor del Pueblo, una figura fundamental en la protección de los derechos humanos en el país.