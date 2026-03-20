Asamblea cierra proceso de postulación para Defensor del Pueblo: 35 aspirantes buscan el cargo

Desde el próximo miércoles 25 y hasta el 26 de marzo, se abrirá un periodo para que la ciudadanía pueda presentar objeciones a las candidaturas.

Panamá/El proceso de postulaciones para el cargo de Defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031 cerró este 20 de marzo, con un total de 35 aspirantes que entregaron sus hojas de vida ante la Asamblea Nacional durante los días 18, 19 y 20 de marzo, como parte de la convocatoria pública.

Un total de 35 ciudadanos se postularon al cargo. El próximo lunes 23 se realizará la publicación oficial en redes de la Asamblea Nacional y en un medio de circulación nacional, además de definirse el mecanismo de selección. pic.twitter.com/h6yYo2QPxL — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 20, 2026

Entre los nombres que figuran en la lista se encuentran profesionales de diversos ámbitos. El periodo del actual defensor, quien además se postuló, vence el próximo 31 de marzo. Esta designación es directa del pleno de la Asamblea.

Postulantes

Johana Patricia Díaz Alberola

Boris Alexis Corcho Díaz

Luis Antonio Aldeano Ortiz

Esperanza Anayansi Ruiz Cerón

Anahí Quintero Belda

Jahaira Esther Rangel Núñez

Joel Alexis De León Quintero

Dilia Estela Cornejo Meneses

Rodrigo Alberto García Rodríguez

Igor Jomir Herrera Brugiati

Cleovis Madrid Ledezma

Eduardo Leblanc González

Rodrigo Alonso Frago Madrigales

Jorge Zúñiga Sánchez

Ángela Russo Mainieri

Giselle Annette Emiliani Duque

José Luis Carles Rodríguez

Joyce Janette Araujo Lasso

Raúl Eduardo Peñaloza Testa

Gloria del Carmen Young Chizmar

Félix Humberto Paz Moreno

Venicia Clementina Chang Monterrey

Guillermo Santamaría

Jorge Enrique Aguirre Leason

Allan Poher Barrios Rosario

José Antonio Collado Valencia

Gina Larissa Correa Hils

Meiky Luz Quintero Hernández

Roberto Rivera Concepción

Rubén Darío Frías Ortega

Johanna Yamileth Aguirre Frías

Alexander Rojas Figueroa

Ela Marife Jaén Herrera

Edgar Manuel Castillo Santamaría

Ricardo Alejandro Valencia Arias

Cumpliendo con la Resolución N.° 45 del 9 de marzo de 2026, mediante la cual se instruye a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, la Asamblea Nacional pone a disposición los requisitos para los aspirantes a ocupar el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo pic.twitter.com/Ymds7swwMJ — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 12, 2026

De acuerdo con la convocatoria, quienes aspiran al cargo debieron cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Legislativo. Ahora, los nombres de los candidatos serán publicados en los medios digitales y en la televisión de la Asamblea durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo, como parte del proceso de transparencia.

Desde el próximo miércoles 25 y hasta el 26 de marzo, se abrirá un periodo para que la ciudadanía pueda presentar objeciones a las candidaturas.

El cierre de postulaciones marca el inicio de una etapa clave en la selección del nuevo Defensor del Pueblo, una figura fundamental en la protección de los derechos humanos en el país.