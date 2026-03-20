Abogado de la madre de bebé de 9 meses en Veraguas asegura que no existe evidencia de abuso

El abogado también denunció irregularidades en el traslado de la menor hacia la capital. “La madre desconocía el paradero de la menor, a ella se le sacó del hospital, se le ha violentado todo su derecho, se le ha discriminado, se le ha atacado en las redes sociales. El lugar donde ella está residiendo en Santiago, los dueños ya no la quieren ver allí, por lo que está sucediendo”, expresó.

Veraguas./La madre de la bebé de 9 meses, ingresada inicialmente al hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, y posteriormente trasladada al Hospital del Niño en la ciudad de Panamá, acudió junto a su abogado al Ministerio Público de Veraguas para conocer el avance de la investigación.

Fue su representante legal, Gustavo Pinzón, quien ofreció detalles sobre el caso, en medio de la atención pública generada en redes sociales. El abogado cuestionó los señalamientos realizados contra su clienta y aseguró que no existe evidencia que confirme un presunto abuso.

Un caso que ha sonado mucho en las redes sociales, donde se han hecho señalamientos irresponsables, atacando a la madre de la menor. Ella llegó al hospital porque la niña tenía vómito y diarrea y se hacen aseveraciones a priori donde señalan una violación y aseguran un hecho que no ocurrió. Hasta el momento no existe un examen ginecológico forense que establezca que hubo una violación. La niña aparentemente lo que tiene es una infección”, indicó.

El abogado también denunció irregularidades en el traslado de la menor hacia la capital. “La madre desconocía el paradero de la menor; a ella se le sacó del hospital, se le ha violentado todo su derecho, se le ha discriminado, se le ha atacado en las redes sociales. El lugar donde ella está residiendo en Santiago, los dueños ya no la quieren ver allí, por lo que está sucediendo”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la familia ha sido afectada por el manejo del caso y apuntó a posibles fallas en el proceso. “Han sido afectados directamente con esta situación irresponsable que se ha dado, donde nosotros consideramos que es el Ministerio Público el principal responsable, porque inicia una investigación formal, pero no guarda la reserva del sumario en esta etapa incipiente”, afirmó.

De acuerdo con la defensa, la investigación fue declarada bajo reserva, lo que ha impedido el acceso al expediente. “Me indican que tienen orden superior de que no se muestre el expediente, o sea, no tiene una orden como establece la ley y la Constitución, lo que sí tenemos es que no existe en el expediente un examen forense que establezca un cuadro de violación”, agregó.

El abogado también señaló que el caso deberá ser remitido a la fiscalía de la comarca Ngäbe Buglé, debido a que la menor es del área de Llano Tebujo, en el distrito de Müna. Mientras tanto, la bebé permanece hospitalizada bajo atención médica, en medio de una investigación que continúa y mantiene la atención del país.

Con información de Ney Castillo.