Jaime Barroso designado fiscal de Cuentas pasa el filtro de la Comisión de Credenciales y dice: 'no cometí ninguna lesión patrimonial'

Panamá/El expanameñista Jaime Barroso, quien esta noche recibió el aval de la Comisión de Credenciales para ser ratificado por el pleno de la Asamblea Nacional como Fiscal de Cuentas, negó ante los diputados independientes haber cometido alguna lesión patrimonial.

Durante su intervención, el abogado afirmó que sí se inició una investigación en su contra, pero aseguró que no cometió ninguna lesión patrimonial, tal como fue ratificado en su momento por el Tribunal de Cuentas.

Sus declaraciones se dieron después de que la diputada de Vamos, Janine Prado, le mencionara que su designación como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas en 2019 fue cuestionada debido a una contratación de $580 mil pactada entre el Municipio de Panamá y Trebol Service Inc.

Barroso fue designado como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas por el expresidente Juan Carlos Varela a través del Decreto Ejecutivo No 185 del 26 de junio de 2019, y aún no ha renunciado a ese cargo.

Para dejar claro que fue excluido del expediente de la investigación, Barroso leyó autos de 2012 donde el Tribunal de Cuentas y entregó copias de estos documentos a la diputada, indicando que dicho expediente en su contra fue cerrado.

La diputada Alexandra Brenes también cuestionó su gestión como alcalde de la provincia de Panamá Oeste, Arraiján, donde fue denunciado siete veces. Barroso respondió que esas denuncias fueron presentadas por el mismo abogado, quien era otro político que había sido su rival y que todas las denuncias fueron archivadas.

Durante su tiempo como alcalde, Barroso mencionó que su predecesor lo señaló por hacer traslados de partidas para pagar vacaciones a funcionarios del municipio a finales de su gestión y por el supuesto daño de la pantalla de un celular. "Era un opositor político al que había derrotado años atrás", afirmó.

Respecto al posible conflicto de interés al ser magistrado suplente del Tribunal de Cuentas y próximo Fiscal de Cuentas, Barroso declaró:

Solo he intervenido en los expedientes que han estado en mi despacho cuando he suplido a mi superior, el magistrado Reinier Del Rosario. Si quedara algún expediente pendiente y llegara a la Fiscalía, me declararía impedido".