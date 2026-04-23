ASEP investiga incidencia que causó interrupción eléctrica en la capital y Panamá Oeste

La interrupción del suministro eléctrico la noche de este miércoles 22 de abril de 2026, afectando a miles de clientes en la ciudad de Panamá y sectores de Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá/Ante el evento registrado en el sistema eléctrico la noche del 22 de abril del presente año, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que mantiene seguimiento a la situación.

El Centro Nacional de Despacho, dependencia de Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), como operador del sistema, realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del evento.

Un evento externo provocó la interrupción del suministro eléctrico la noche de este miércoles 22 de abril de 2026, afectando a más de 91,755 clientes en la ciudad de Panamá y sectores de Panamá Oeste, informó la empresa Naturgy Panamá.

De acuerdo con el comunicado, la incidencia se registró a las 9:18 p.m. debido a la salida de dos unidades de la Generadora Gatún, lo que ocasionó afectaciones en el servicio por aproximadamente 35 minutos.

Entre las zonas impactadas en la capital se encuentran San Francisco, Obarrio, Bella Vista, Locería, Bethania, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Calidonia, El Chorrillo, Amador y Santa Ana.

Mientras que en Panamá Oeste se reportaron interrupciones en áreas como Playa Leona, La Mitra, San Antonio y Nuevo Chorrillo.

La ASEP indicó que velará por la debida verificación del incidente, el cumplimiento de la normativa y aplicará las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios y fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.