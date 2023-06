Atención | Calcomanías vehiculares del mes de marzo ya están disponible

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Vehículos de la Tesorería Municipal informó en un comunicado que a partir de este lunes 12 de junio, estarán disponible las calcomanías correspondientes al mes de marzo de 2023, en el Parque Francisco Arias paredes (diagonal el Edificio Hatillo).

Estas calcomanías se pueden retirar en horario de 7:00 a.m. a 6:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., no se requiere cita, pero para retirar la calcomanía debe haber pagado el impuesto de circulación y tener el revisado vigente.

Para más información llame al 202-9464 o al 506-9600 y también puede solicitar su entrega a domicilio en: www.alcaldiadigital.gob.pa