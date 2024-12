Aumentan las intoxicaciones alimentarias en Diciembre: Consejos para evitar riesgos en las fiestas

Ciudad de Panamá, Panamá/En el mes de diciembre, con las celebraciones del Día de las Madres, las cenas de graduación, las fiestas navideñas y de fin de año, comer fuera de casa se vuelve una práctica común. Sin embargo, este incremento en el consumo de alimentos fuera del hogar también trae consigo un aumento de casos de intoxicaciones alimentarias, que suelen llegar a los cuartos de urgencia, especialmente entre los niños, quienes son los más afectados por la deshidratación.

Erika Rivas, del Centro de Salud Nuevo Veranillo, explicó que aumentan las intoxicaciones debido al alto consumo de alimentos fuera de casa, lo que hace que también los niños consuman estos alimentos y sean los más afectados, ya que son los que más se deshidratan.

Las intoxicaciones alimentarias, aunque comunes, pueden evitarse con ciertas precauciones que, según los expertos, deben tomarse en cuenta durante las celebraciones de fin de año.

Recomendaciones para evitar intoxicaciones alimentarias

Los especialistas del Ministerio de Salud (MINSA) ofrecen varios consejos para evitar este tipo de enfermedades, las cuales son causadas principalmente por la ingesta de alimentos contaminados con bacterias, parásitos, virus o toxinas.

El primer consejo es asegurarse de que la higiene personal y la de los alimentos sean una prioridad. "El lavado de manos es fundamental antes de consumir cualquier tipo de alimento. Además, es importante fijarse bien en dónde compramos la comida, especialmente en la calle, ya que los lugares con condiciones higiénicas inadecuadas son más propensos a la contaminación", destacó Jorge Rodríguez, del área de Promoción de Salud del MINSA.

Otro punto clave es prestar atención al sabor y olor de los alimentos. "Si siente algún sabor raro, es mejor dejar de ingerirlo, porque eso es una señal de alarma de que algo no está bien. Lo mismo ocurre con el olor, si huele algo diferente y no le apetece, es mejor no consumirlo", recomendó Rodríguez.

Además, los expertos enfatizan la importancia de mantener los alimentos a temperaturas adecuadas. No se deben dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Los alimentos cocinados o perecederos deben ser refrigerados lo más rápido posible para evitar el crecimiento de bacterias.

Síntomas y prevención

Las intoxicaciones alimentarias generalmente causan síntomas como vómitos, diarrea y fiebre. Aunque en la mayoría de los casos estos síntomas remiten en un periodo de 3 a 5 días, la gravedad de la intoxicación puede variar dependiendo de la bacteria o microorganismo que haya causado la contaminación.

Rivas advirtió que los niños y personas con sistemas inmunológicos comprometidos son más vulnerables a los efectos de las intoxicaciones. En estos casos, la deshidratación es una de las complicaciones más graves, por lo que es crucial mantener a los afectados bien hidratados y buscar atención médica si los síntomas empeoran.

En resumen, aunque las celebraciones de diciembre son una época de reuniones y festejos, es importante tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas para prevenir las intoxicaciones alimentarias.

Con prácticas sencillas de higiene y precaución al elegir los alimentos, es posible disfrutar de las festividades sin tener que enfrentarse a problemas de salud.

Con información de Kayra Saldaña