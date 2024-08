Mulino: 'Si hay que subir edad o cuota de jubilación será muy poco, pero cuando corresponda'

Ciudad de Panamá, Panamá/Por lo menos en este momento los asegurados podrán tomar un respiro, y es que el presidente de la República, José Raúl Mulino, aclaró que no se elevarán "a mansalva" las cuotas de jubilaciones y pensiones en el país.

El gobierno como gobierno diseñará una propuesta para este tema, pero lo único que es mentira es que se va a privatizar y levantar las cuotas de jubilación así a mansalva. Falso, falso señores sindicalistas, eso no va a pasar". — José Raúl Mulino - Presidente de la República

No obstante, el mandatario no descartó que se pueda dar un aumento más adelante y dijo que "si hay que subir edad o cuota será muy poco", pero esto será cuando corresponda y no en este momento.

Recalcó que confía en Dino Mon, director designado de la Caja de Seguro Social y lo escogió porque conoce su trayectoria.

El mandatario agregó que hay puestos claves en la CSS que guardan su relación con la administración y son ellos a quienes corresponderá designar la mejor manera posible, en consulta con la Presidencia de la República, para diseñar una política en común. "La propuesta no va a arrancar por allí cuando se dé... así que por allí no van los tiros", puntualizó.

Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anticipó que poner los aportes para enfrentar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), será una cuota de sacrificio necesaria, que tendrán que hacer tanto el Estado panameño como los asegurados.

Incluso antes de su designación, ya Mon había dejado por sentado que si bien el Estado es el garante de las pensiones en Panamá, este no es un problema de una sola institución, sino multidisciplinario, donde todo el aparato gubernamental va a tener que poner de su parte. Llamó a ser consecuentes con el gasto público para poder aportar el puente que se necesita para solucionar esta situación.

No obstante, contrario a ello, los asegurados de la CSS consideran que la implementación de las medidas paramétricas debe ser el último eslabón que se aborde en la cadena de las prioridades para salir de la crisis.

Así han expresado que lo primero que se debe hacer es verificar el desastre interno de la CSS, que entre otras cosas arraiga la mala atención médica, la falta de medicamentos y la falta de respeto de muchos funcionarios contra los usuarios de la CSS.