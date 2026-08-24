Autoridades advierten sobre los riesgos de ingresar a ríos durante la temporada de lluvias

Las autoridades recomiendan no confiarse, incluso cuando el sitio sea conocido, y respetar las condiciones del área. Ante cualquier situación de riesgo, piden mantener la calma y comunicarse inmediatamente con los servicios de emergencia.

El reciente fallecimiento de una joven de 24 años, arrastrada por la corriente del río La Angostura, en el sector de Cañaveral, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, volvió a poner en alerta a los organismos de seguridad sobre los riesgos de ingresar a ríos y balnearios, especialmente durante la temporada lluviosa.

De acuerdo con los equipos de búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se han registrado otros casos de personas que han perdido la vida tras lanzarse a este tipo de afluentes.

René García, jefe de Operaciones del Sinaproc, explicó que algunos visitantes pueden desconocer las características del río y exponerse a situaciones de peligro al intentar realizar maniobras que observan en otras personas.

“Muchas veces son personas que no conocen el río, ven a otras personas hacer este movimiento y, de una vez, cuando ingresan al río como tal, sufren algún tipo de golpe”, explicó García.

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El funcionario agregó que incluso quienes están acostumbrados a realizar este tipo de actividades pueden sufrir accidentes debido a un mal cálculo al momento de lanzarse al agua.

Según el Sinaproc, en el hecho registrado recientemente fueron reportadas dos jóvenes que cayeron al río. Una de ellas logró salir y se mantiene estable, mientras que la otra falleció.

Las jóvenes, procedentes de la ciudad capital, habrían ingresado al afluente con la intención de rescatar a un perro que había caído al río. Sin embargo, una de ellas terminó siendo arrastrada por la corriente.

García destacó que los residentes de las áreas cercanas suelen conocer mejor las condiciones de los ríos y los puntos desde los cuales es seguro ingresar, pero advirtió que esto no significa que quienes visitan estos lugares puedan realizar las mismas maniobras sin conocer el entorno.

“Los que son residentes del área ya están acostumbrados a bañarse ahí, ellos saben cómo tirarse, desde dónde tirarse y cuándo hacerlo. Ellos conocen el entorno, pero quien viene de afuera y ve a las personas hacer este tipo de actividades piensa que es algo normal y fácil”, señaló.

Por su parte, el Senan recordó que entre las principales atenciones que brindan en playas, ríos y sitios turísticos se encuentran situaciones relacionadas con personas que ingresan al agua sin evaluar previamente las condiciones del lugar.

Las autoridades recomiendan no confiarse, incluso cuando el sitio sea conocido, y respetar las condiciones del área. Ante cualquier situación de riesgo, piden mantener la calma y comunicarse inmediatamente con los servicios de emergencia.

Durante la temporada de lluvias, la principal recomendación de los organismos de seguridad es evitar acudir a ríos y balnearios, especialmente aquellos ubicados en zonas montañosas.

En caso de encontrarse en un balneario, las autoridades exhortan a prestar atención a cambios repentinos en el color o nivel del agua, así como a la presencia de ramas, troncos u otros objetos arrastrados por la corriente.

Estos pueden ser indicios de que se están registrando lluvias en las partes altas de la cuenca y de que el nivel del río podría aumentar rápidamente.

Con información de Hellen Concepción