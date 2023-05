Autoridades se mantienen preocupadas ante el aumento de migración de niños

Provincia de Darién/Las autoridades se encuentran en preocupados ante el aumento de menores de edad que se encuentran transitando la selva de Darién.

De acuerdo con estos hasta el momento se han contabilizado que de 600,000 personas que han cruzado esta selva cerca de 120,000 son niños, representando un 20% de las personas, quienes se encuentran acompañados de sus padres quienes los colocan en una situación de peligro. Algunos de estos menores incluso han visto morir a sus padres y familiares o, por el contrario, son abandonados en el lugar.

Samira Gozaine, directora Nacional de Migración, señaló que muchos de estos menores son forzados a migrar junto a sus padres quienes probablemente no desconocían las situaciones a las que se exponían y las tragedias que ocurren en este trayecto, destacando que lo más importante es comprender que los han sacado de las escuelas.

“Hemos encontrado casos de niños que inclusive señalan que tienen dos y tres años sin acudir a ningún tipo de centro de educativo. Algunos que inclusivo son violados en la selva o separados de sus padres”, manifestó Gozaine.

La mayoría de estos migrantes irregulares provienen de países como Venezuela, Ecuador, Haití y Colombia. Durante las últimas horas, más de 1,500 personas llegaron a la provincia de Darién quienes realizan esta travesía para llegar a su destino final que es Norteamérica.

Gozaine agregó que cuentan con testimonios de personas que presenciaron cuando las madres han dejado en los cauces de los ríos a sus hijos porque prefieren ahogarlos que someterlos al camino que les sigue como lomas empinadas e inclusive violaciones a las cuales son objetos

“Muchas de estas no pueden cargarlos. Algunas personas han señalado que cuando tratan de salvar a los niños, la misma madre les ha expresado que no lo hagan debido a que esta no puedo continuar cargándolos”, puntualizó.

Cerca de 157 mil migrantes han transitado por la selva del Darién en lo que va de este año, sin embargo, se espera que esta cifra aumente. En 2022 esta cifra fue de 48 mil personas. Desde que Panamá implementó este programa de ayuda humanitaria, se han destinado cerca de 50 millones de dólares.

