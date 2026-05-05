Develan el avión de la selección de Panamá para el Mundial

Seattle, EEUU/Copa Airlines develó el avión de la selección nacional de fútbol de Panamá, con un diseño que se llevó a concurso en el que participaron 700 personas. Este avión será el que transporte a La Sele a sus partidos del Mundial en Canadá y Estados Unidos.

El avión, modelo Boeing 737, con placa HP-9819, es completamente rojo, presenta elementos como un gol de chilena, la frase "Vamos Panamá" y el águila harpía, que es representativa del país.

En el avión se aprecian la chilena de Luis "Matador" Tejada, la icónica silueta de Román Torres y el escudo de la selección de Panamá.

En desarrollo.