Betserai Richards: 'El presidente en campaña también pidió el voto en plancha para RM'

El diputado Betserai Richards defendió las actuaciones de la bancada independiente, rechazando las declaraciones que han venido de varios sectores políticos, asegurando que son una oposición frontal y responsable. Además, se refirió a la falta de investigaciones sobre el mal uso de los fondos públicos durante el último quinquenio; de igual modo, recordó al presidente José Raúl Mulino que él también pidió el voto plancha en elecciones.

¿Pacto de no agresión? De acuerdo con el diputado de la bancada independiente Vamos, Betserai Richards, pareciera que eso es lo que existe entre el actual y el pasado gobierno, dado que seis meses después del cambio de administración, poco o nada se ha dicho sobre el despilfarro de recursos que hubo en los últimos cinco años, los escándalos de la pandemia y los auxilios económicos.

“Hoy los que nos están viendo en esta entrevista dicen : ‘Oye, pero ¿aquí hay un pacto de no agresión? ¿Un pacto de impunidad?”, expresó Richards, asegurando que ya es hora de que se den las auditorías sobre la plata que se perdió y presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

El diputado recalcó que hoy el Estado está en déficit, o sea, que gasta más de lo que recauda, y lo peor es que el último gobierno gastó dinero de deuda en planilla, lo que significa que están infladas.

También apuntó a las instituciones como ministerios y direcciones que no funcionan, pero se siguen nombrando funcionarios con salarios de hasta 7 mil dólares; además, cuentan con escoltas, vehículos y una planilla que hay que pagar.

“Cuando se instaura la carrera de administrativa es justamente para que el funcionario público de carrera no se vea sometido a los vaivenes políticos que existen actualmente”, manifestó sobre los despidos que se han dado en las últimas semanas de diciembre.

Sobre los últimos señalamientos que indican que los miembros de la bancada independiente estarían haciendo acuerdos por debajo de la mesa, Richards señaló que desde que llegaron a estos cargos han hecho una oposición frontal y responsable, aseverando que han votado en contra del nombramiento del director de la CSS, entre otras cosas.

Afirmó que se trata de una campaña de ‘desprestigio’ en contra de algunos compañeros, calificándola como una estrategia de los partidos políticos tradicionales. Sobre el voto en plancha, recordó que el propio presidente José Raúl Mulino pidió el voto en plancha para los candidatos de Realizando Metas.

El problema no son los que durante tantos años le han robado al país, el problema no son los partidos políticos que lamentablemente han quebrado al país, ese no es el problema según los que le hablan al oído; los asesores le dicen Presidente, en la Asamblea los independientes están diciendo esto", señaló.