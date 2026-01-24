Bomberos rescatan a senderista canadiense en el cerro La India Dormida

Las autoridades reiteraron que la prevención es clave para evitar emergencias , recordando que la montaña siempre estará allí, pero la vida es primero .

Provincia de Coclé/Miembros del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar a un senderista canadiense de 66 años que resultó lesionado mientras realizaba una caminata en el cerro La India Dormida, en la provincia de Coclé.

El operativo fue ejecutado por personal de Extinción, Búsqueda y Rescate (Doexbure), junto a voluntarios de la Zona Regional de Coclé, tras recibir el reporte de un ciudadano extraviado en el sector del sendero La Piedra Pintada. De inmediato, las unidades se desplazaron al área y lograron ubicar al excursionista.

Según el informe oficial, el hombre sufrió una caída, lo que le provocó lesiones en la rodilla izquierda y un probable esguince, impidiéndole continuar el descenso por sus propios medios.

En el lugar, los rescatistas le brindaron primeros auxilios, procediendo a su estabilización y posterior evacuación, con el apoyo de los paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria de Rescate (Samer) del Cuerpo de Bomberos, garantizando un traslado seguro y una atención oportuna.

El Cuerpo de Bomberos destacó el trabajo coordinado y comprometido de sus unidades, reiterando su misión de salvaguardar la vida y la seguridad tanto de nacionales como de extranjeros que visitan las áreas naturales del país.

Recomendaciones para actividades de senderismo

La entidad exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad antes de realizar actividades de senderismo en cerros, parques nacionales y zonas montañosas del país, resaltando la importancia de una adecuada planificación.

Entre las recomendaciones se destacan:

Utilizar ropa y calzado apropiados para montaña.

para montaña. Mantener hidratación suficiente y portar equipo básico de emergencia.

y portar equipo básico de emergencia. Registrarse en los puestos de control y notificar la ruta a seguir.

y notificar la ruta a seguir. Realizar el recorrido acompañado y, de ser posible, con un guía certificado .

y, de ser posible, con un . Evitar ascensos en solitario y suspender la actividad ante malestar físico o cambios bruscos del clima.

Las autoridades reiteraron que la prevención es clave para evitar emergencias, recordando que la montaña siempre estará allí, pero la vida es primero.