Buscan enrumbar la educación con propuestas que beneficien a nuestros estudiantes

Ciudad de Panamá/Ha sido en el Foro de Educación organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), donde se debatió este importante tema, con la presencia de varios aspirantes a dirigir las riendas del país entre 2024-2029.

Adolfo Fábrega, presidente de la Cciap, detalló en Noticias AM, que, durante el foro, hubo muchas propuestas discutidas en torno a la educación, como la alfabetización digital, donde se le permitiría a los centros educativos apoyarse de la tecnología para la educación de los estudiantes.

“Se habló de programas específicos que se puede hacer para la formación dual, que es una de las quejas constantes de los estudiantes. Yo me preparo para mi carrera, pero entonces no consigo empleo al no tener experiencia, y es donde los programas de formación dual pueden tener un impacto muy positivo”, afirmó Fábrega.

¿Qué hacer?

La educación técnica, a través de institutos como el Técnico Superior Especializado (ITSE), permiten llevar formación a los estudiantes en un corto plazo y ser ese talento que se necesita en las empresas privadas para potenciar la economía del país.

Ahora, Fábrega destacó que hay indicadores que preocupan y son, por ejemplo, las escuelas multigrados que, “deben ser eliminados”. Lo ideal es que los estudiantes puedan lograr la capacidad de aprender a su nivel.

Al hablar de temas de conectividad digital, no solo hace falta en zonas remotas sino en plena ciudad capital.

Al presidente de la Cciap le preocupa que “se habla de que 1 de cada 10 estudiantes llega a la universidad, quiere decir, que pudiéramos tener a 9 estudiantes que pudieran estar mucho más preparados y lamentablemente no se da el caso, entonces tenemos que concentrarnos en cuáles son los factores que generan esa deserción y eliminarlos”.

En el debate se habló de temas básicos como alimentación y agua, que son básicos para su formación.

Ahora bien, Fábrega considera que, al hablar de subsidios, estos deben estar enfocados en educación, para que ese estudiante tenga un debido sustento hasta terminar su carrera universitaria.

Presupuesto

Justamente, al discutirse en la Asamblea Nacional el nuevo presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, se ve el gran incremento al compararlo con el año anterior. Y parte de ese aumento se ve reflejado en educación; sin embargo, a Fábrega le preocupa la efectividad del manejo de esos fondos. “Es decir, si nosotros hablamos de más de mil millones adicionales en el presupuesto del Meduca que se enfoque en llevar adelante proyectos donde se impulse la educación y no donde prácticamente el estudiante tiene que aprender con las uñas y en infraestructura”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio recordó que hay una gran plaza de empleos en el sector privado que no se están llenando por falta de talento humano. “Entonces, esa es la dualidad que tenemos una fuerza laboral que no consigue empleo y un grupo de empresas que están con las plazas de trabajo esperando para llenar esas plazas. No estamos formando al nivel que necesita este mundo globalizado”.