El factor detrás de los homicidios: droga adulterada y microtráfico

En cuanto al comportamiento de la violencia, el director fue enfático en que “ningún homicidio es normal”, aunque sostuvo que las cifras actuales se mantienen por debajo de las registradas el año pasado.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, advirtió que la circulación de droga adulterada o sustancias falsas estaría generando episodios de violencia y homicidios en el país, en medio de disputas entre estructuras del crimen organizado.

Según explicó, investigaciones recientes han detectado que cargamentos incautados contenían sustancias que no correspondían al narcótico esperado, lo que estaría provocando conflictos entre grupos delictivos.

“Esto, en la práctica de calle, va a arrojar algún grado de violencia debido a que se reemplazó una droga con algo que no era”, indicó.

Detalló que, en un caso, un cargamento estaba totalmente compuesto por material que no era droga, mientras que en otro, solo una parte contenía el narcótico, y el resto había sido diluido o sustituido.

Te puede interesar: Autoridades anuncian inversión de carriles y operativo con más de 20 mil agentes por Semana Santa

Caso de dos menores vinculado a este patrón

En este contexto, el director se refirió al caso de dos menores de edad asesinadas, que inicialmente se investigaba como un atropello, pero que posteriormente se confirmó como un homicidio.

Durante las diligencias, las autoridades encontraron empaques asociados a droga que resultaron no ser sustancias ilícitas, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho podría estar vinculado a estas prácticas.

En las investigaciones se ha logrado la identificación de personas presuntamente involucradas, algunas con nexos al crimen organizado.

Las investigaciones continúan a cargo de la Dirección de Investigación Judicial.

Más del 90% de homicidios, ligados al crimen organizado

El jefe policial reiteró que más del 90% de los homicidios registrados este año están vinculados al crimen organizado, principalmente disputas entre pandillas y redes delictivas.

“Está documentado, no está inventado. Hay suficiente evidencia”, afirmó.

Aunque subrayó que “ningún homicidio es normal”, señaló que las cifras actuales se mantienen ligeramente por debajo del año pasado, con 42 casos frente a 45 en el mismo periodo de 2025.

Microtráfico, clave en la violencia

Las autoridades identifican el microtráfico como uno de los principales factores detrás de estos hechos, al ser el “oxígeno” de las estructuras criminales.

Indicaron que se mantienen operativos y allanamientos a nivel nacional, incluyendo la desarticulación de redes completas, como ocurrió recientemente en el área de Farallón.

También se han reforzado zonas específicas como Don Bosco, donde se ha registrado actividad delictiva reciente.

El director destacó que la institución ha intensificado su operatividad, incluso con la cancelación de vacaciones del personal, para hacer frente a la situación.

Información de Yammy Rivas