Autoridades anuncian inversión de carriles y operativo con más de 700 unidades por Semana Santa

Las autoridades indicaron que la aplicación de estas medidas será progresiva y dependerá del aforo vehicular registrado en ambas vías durante los días de mayor movilidad.

Las autoridades de tránsito informaron que, con motivo del desplazamiento masivo por Semana Santa, se implementará un operativo de inversión de carriles en distintos puntos del país, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular hacia el interior.

El operativo iniciará el jueves 2 de abril a las 11:00 a.m., con inversión de carriles desde la avenida de Los Mártires hasta el sector de Howard, así como desde el puente de Burunga, en Arraiján, hasta el sector de Campana, en Capira. Posteriormente, la medida se extenderá desde Sajalices, en Capira, hasta San José, en el distrito de San Carlos.

Para el viernes 3 de abril, la inversión comenzará a las 8:00 a.m., desde el sector de El Nazareno, en La Chorrera, hasta Campana, y nuevamente en el tramo de Sajalices a San José.

En tanto, el sábado 4 y domingo 5 de abril, el operativo arrancará desde las 7:00 a.m., con inversión de carriles desde Las Uvas de San Carlos hasta Sajalices, y desde Campana hasta El Nazareno.

Te puede interesar: EEUU advierte posibles acciones contra China tras tensiones portuarias por detención de buques con bandera panameña

Las autoridades indicaron que la aplicación de estas medidas será progresiva y dependerá del aforo vehicular registrado en ambas vías durante los días de mayor movilidad.

Como parte del operativo, se desplegarán más de 700 agentes de la Policía Nacional a nivel nacional, junto con el uso de dispositivos tecnológicos como alcosensores y radares, con el fin de reforzar la fiscalización y garantizar la seguridad vial.

Asimismo, se reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener una conducta responsable al volante, respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol al conducir y utilizar el cinturón de seguridad.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar para que los ciudadanos puedan trasladarse y retornar a sus hogares de forma segura durante este periodo.