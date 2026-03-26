EEUU advierte posibles acciones contra China tras tensiones portuarias por detención de buques con bandera panameña

“Estas inspecciones intensificadas (…) parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison” advierte la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos.

La Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos (FMC por sus siglas en inglés) elevó el tono frente a China y lanzó una advertencia, a través de un comunicado emitido hoy, en el que señala que evalúa posibles acciones bajo su marco legal ante la intensificación de la detención de buques con bandera panameña por parte del país asiático.

Esta práctica, según advierte la FMC, podría afectar el comercio exterior de los Estados Unidos por las condiciones desfavorables para el transporte marítimo.

Laura DiBella, comisionada de la FMC, sostiene que “estas inspecciones intensificadas se llevaron a cabo bajo directivas informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison”.

Estas declaraciones responden al hecho de que, según advierten, los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, lo que “podría tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense”.

El pronunciamiento marca un giro en el enfoque del conflicto: más allá de las retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, lo que ahora cobra relevancia es la respuesta institucional de Estados Unidos en defensa de la estabilidad del sistema logístico y del rol estratégico de Panamá.

FMC abre la puerta a medidas bajo su legislación

La FMC recordó que las leyes que administra le otorgan facultades para investigar regulaciones o prácticas de gobiernos extranjeros que generen condiciones desfavorables.

“Estas inspecciones intensificadas (…) parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison”, sostuvo DiBella, al advertir sobre el trasfondo geopolítico de las decisiones recientes de China.

El escenario se origina tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que invalidó la concesión de CK Hutchison para operar terminales en ambos extremos del canal de Panamá.

Tras la decisión, Panamá designó como operadores interinos a APM Terminals en el puerto de Balboa en el Pacífico y Terminal Investment Limited en el puerto de Cristóbal en el Atlántico, vinculadas a Maersk y Mediterranean Shipping Company, respectivamente.

Posteriormente, CK Hutchison inició un proceso de arbitraje internacional y elevó su reclamo a más de $2000 millones, mientras que desde China se produjeron movimientos paralelos que incluyeron presiones a navieras y ajustes operativos.