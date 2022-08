Otro Camino convoca a aspirantes a cargos de elección popular

El excandidato presidencial por la libre postulación y creador del partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, afirmó que ya han obtenido la resolución de constitución del colectivo, por lo que el siguiente paso es la convocatoria a todos los candidatos a cargos de elección popular.

Estos cargos serían representantes, concejales, alcaldes y diputados, sin incluir presidente, porque el proceso para este cargo es distinto, según lo establecido por el estatuto de Otro Camino y el Código Electoral, los prerrequisitos para quienes deseen participar los pueden consultar en la página del partido.

Según Lombana, uno de los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes es pasar por la escuela de formación que incluye un módulo sobre los principios del Movimiento Otro Camino, otro en Administración Pública y el Código de Ética.

De igual forma, señaló que existe una declaración en la que se comprometen a renunciar a los privilegios abusivos, aprobar desde sus curules los paquetes de leyes anticorrupción, no nombrar a sus familiares y mantener un número limitado de colaboradores, entre otros.

Actualmente, el partido está trabajando en la organización interna, las elecciones de juntas provinciales y comarcales, así como las juntas locales. Además, se está trabajando en el plan de gobierno que debe estar listo en julio del 2023.

Lombana aseguró que lo que está pasando hoy con la libre postulación es la razón por la que se decidió convertirlo en un partido, debido a que sabiendo los resultados del 2019, se preveía que la partidocracia aprovecharía esta figura.

Sobre el subsidio electoral, Lombana dijo que debería recortarse de 1% a 0.5%, asegurando que a su partido no le toca este subsidio por ser un colectivo nuevo, encontrándose en las mismas condiciones que los independientes.

“Expresar públicamente que el que no tiene plata que no se meta a la política porque en esto hay que invertir, o sea, esto es el magistrado del Tribunal Electoral validando el clientelismo como herramienta de actividad y participación política cuando es un derecho”, aseveró Lombana asegurando que en una reunión privada le dijeron que para qué se metía en política si no tenía plata.

Sostuvo que el Tribunal Electoral se ha equivocado en su postura de balance en favor de la democracia y lo que los panameños quieren.

Pese a sus críticas, Lombana señaló que lo que busca es que tomen los correctivos, porque una debilidad del Tribunal Electoral afecta al país y a la democracia. Agregó que deben autoevaluar cómo y por qué han perdido credibilidad, alegando que lo único que le queda a Otro Camino es prepararse con ejército para custodiar las actas y votos a nivel nacional en 2024.

Destacó que, Otro Camino nace del entendimiento de que el sistema político tiene que ser transformado, dicho esto, su primera propuesta va en esa línea, es por ello que hacen énfasis en la práctica de política sin clientelismo.

Mencionó que no se habla de políticas públicas para abaratar el costo de la canasta básica, ni la profesionalización del sector público, ya que no se puede seguir nombrando basados en el apoyo durante la campaña, por lo que se debe actualizar la Ley de Carrera Administrativa y crear un instituto de formación para profesionalizar al sector.

Dijo estar preocupado por las soluciones temporales que han surgido después de la crisis social de julio, en lugar de establecer medidas reales y concretas.