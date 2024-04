Candidatos presidenciales reaccionan al listado de los beneficiados con auxilios económicos

Algunos candidatos presidenciales, en su llegada a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que organiza la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), a la entrega de auxilios económicos a personas allegadas al gobierno.

Uno de los cuestionados fue el independiente, Melitón Arrocha, luego de que se revelara que su sobrino habría recibido este beneficio. El candidato respondió que es algo de lo que no puede hablar porque desconoce lo que está haciendo su sobrino, por qué lo hizo y cuáles fueron sus razones.

Recalcó que él no puede saber qué está haciendo un familiar, ya que, solo puede ser responsable de sus actos, más no los de otras personas. Al mismo tiempo que aseguró que ni directa, ni indirectamente ha gestionado ningún apoyo a favor de su sobrino, familiar, allegado o conocido.

Agregó que no sabe si su sobrino devolverá o no el dinero, porque no puede incidir en lo que haga el hijo de su hermana, afirmando que se enteró de que era un beneficiado con la publicación que realizó un medio de comunicación el martes 9 de abril.

Por su parte, Ricardo Lombana, candidato del Movimiento Otro Camino (MOCA), sugirió que la razón por la que Bernardo Meneses está corriendo a candidato a diputado es para poder tener fuero, privilegios y no poder ser investigado.

Es la misma historia de siempre, se roban el país, aspiran a cargos que les dan protección. Por eso yo renuncié a mi fuero, por eso estoy proponiendo una constituyente que elimine estos fueros y por eso no postulo al Parlacen”, expresó.

En candidato por Realizando Metas, José Raúl Mulino, evitó dar mayores declaraciones a los medios y se limitó a decir que no ha visto la lista en la que aparecen los beneficiados de los auxilios económicos.

El día de ayer, un diario de la localidad publicó una lista de más de 2,000 beneficiados con los auxilios económicos que otorgó el gobierno, muchos de ellos allegados.