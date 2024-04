Parkinson, el segundo mal degenerativo más atendido en neurología

El Parkinson en una afección cerebral que causa trastornos de movimientos, mentales, sueño, dolor y otros problemas de salud, que afecta a cerca de 10 millones de personas en el mundo y ocurre en un 1% de la población mayor de 60 años, siendo la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, así lo explicó el doctor Arón Benzadón, neurólogo de la Ciudad de la Salud.

Detalló que, al dejar el cuerpo de producir dopamina, genera una lentificación del movimiento, temblor, estreñimiento, difusión sexual y difusión orinaría, así como otras afectaciones.

Aunque la mayoría de las personas que padecen de Parkinson son mayores de 50 años, también existen casos de personas de 30 años con este padecimiento, lo que significa que puede aparecer en población en edad productiva.

Benzadón, recalcó que los síntomas del Parkinson más importante es el movimiento involuntario o un temblorcito en un dedo que posteriormente se va haciendo más fuerte y se va extendiendo.

Otras señales de alarma son que los pacientes caminan lento, no levanta los pies, está inclinado y no mueve los brazos cuando camina. Aunque aclaró que no toda persona que tiembla tiene Parkinson, por lo que recomendó hacerse los exámenes.

El Parkinson es la segunda causa en consulta de neorología, pero, aunque no existe un censo exacto de cuántas personas lo padecen, se puede decir que son miles.

El tratamiento para esta enfermedad está disponible en la Caja de Seguro Social, además, está la opción de la cirugía de Parkinson, que se realiza cuando ha evolucionado y no se puede tratar con fármacos. En esta última se le implantan electrodos en ciertas áreas del cerebro para combatir los movimientos involuntarios.

Benzadón recomendó a las personas aprender otros idiomas, jugar ajedrez, ejercicios para mejorar la memoria, y se mantenga activo mentalmente cantando, haciendo pinturas, hacer sopas de letra, leer, armar rompe cabezas que ayuda a mantener la actividad mental.