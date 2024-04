Juan Diego Vásquez cuestiona a directivos de la AIG por pagos dobles de la beca PASE-U

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional realizó una sesión, en donde se aprobaron millones de dólares en traslado de partida.

En esta, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) sustentó dos traslados de partidas, uno de ellos les fue suspendido, mientras que el otro se aprobó por un monto de $5 millones de dólares.

Sin embargo, en medio de dicha sustentación salió a relucir cuestionamientos por parte del diputado Juan Diego Vásquez sobre el proceso investigativo de este supuesto error que se dio en la plataforma de la empresa contratada por la AIG por el antiguo director Luis Oliva y que hizo pagos dobles a estudiantes del beneficio de la beca PASE-U y en cuanto al monto que se iba a poder recuperar de estos pagos dobles que se hicieron.

De acuerdo con el actual director de la AIG, Alberto Ostía Pérez, sobre los pagos que fueron hechos a estudiantes que ya se graduaron en el 2023 o salieron del sistema, parte de ellos no se iban a poder recuperar.

Son alrededor de $14 millones de dólares sería resultado de estos pagos dobles de la beca de PASE-U, esto por un error cometido en la plataforma.

"La gente que salió del sistema, ese dinero no se recupere, no se va a poder recuperar, dicho de otra manera, el Ifarhu en conjunto con nosotros y la empresa responsable del procesamiento debemos sentarnos para analizar el pago quién lo va a hacer, desde el punto de vista mío es el procesador", sostuvo Alberto Ostía Pérez, administrador de la AIG.

Vásquez señaló que se trataba de un perjuicio económico y cuestionó el por qué hasta la fecha no se había presentado ninguna denuncia por la posible comisión de un delito.

Esto fue cuestionado en varias intervenciones que se han dado por parte de los administrativos de la AIG en la Asamblea Nacional por el propio diputado Juan Diego Vásquez.

El diputado también cuestionó cómo se dieron estas contrataciones y cómo se incluyó al Ifarhu en esta plataforma si aún la institución no estaba preparada para ello.

"El director nos dijo que de los $14 millones que se perdieron, eso no lo olvidemos, ellos han emparapetado, lo que para mí es ilegal, cómo recuperan una parte... Yo no me puedo quedar tranquilo, allá los diputados que van a regresar pero mi trabajo es saber a donde se fue esa plata, esa es mi responsabilidad", aseveró el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

Ante estas insistentes preguntas el director de finanzas de la AIG queriendo evitar las respuestas a estas preguntas indicó que la presencia tanto de el como la del director eran para sustentar un traslado de partida y no para responder sobre situaciones como la del Ifarhu.

"No voy a hablar de lo que el honorable Juan Diego nos está preguntando porque efectivamente como nosotros lo hemos señalado anteriormente en todos estos procesos ahora mismo la AIG está colaborando con el Ministerio Público en una investigación que está en marcha y eso tiene que ver con la parte de lo que corresponde a las instancias legales correspondientes de investigación", fue lo que refutó el director de finanzas de la AIG ante los cuestionamientos de Vásquez.

Lo ocurrido esta tarde en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en medio de la sustentación de traslados de partida.

Con información de Meredith Serracín