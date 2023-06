Caso Lava Jato | Siguen las pruebas testimoniales en el tercer día del juicio

Ciudad de Panamá/A las 9:05 a.m. de este miércoles 28 de junio, la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, reanudó el juicio seguido a 32 personas procesadas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso conocido como "Lava Jato".

#Entrevista| Fiscal Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto se refiere a lo que será este tercer día de audiencia ordinaria por el caso #LavaJato. 👇 pic.twitter.com/fNBT0Rwixh — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) 28 de junio de 2023

La práctica de pruebas testimoniales comenzó con el testigo Omar Vergara, mayor de la Policía Nacional, quien fue solicitado por la Fiscalía.

La investigación del caso Lava Jato comenzó en enero de 2016 luego de la supuesta vinculación para crear sociedades anónimas de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca con la operación Lava Jato de Brasil.

Segundo día

Cerca de las 5:52 p.m. del martes 27 de junio, concluyó el segundo día de audiencia por este caso, el cual transcurrió con el interrogatorio de tres peritos de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

El perito y segundo testigo del día, José Gil, al ser interrogado por la defensa, contradijo alguno de los puntos expuestos.

Por ejemplo, negó que haya detectado el movimiento de dinero con retorno a la misma cuenta, tampoco le pareció sospechoso el movimiento de dinero de una cuenta a otra, y que no es ilegal o extraño que una persona tenga varias cuentas bancarias tal como lo recalcó la defensora particular Guillermina McDonald.

“Pero ante la pregunta ¿Ustedes le preguntaron dónde están esos documentos?, dijo no. ¿Le preguntó a la fiscalía para que le pidiera esa documentación a la señora?, respondió que no. Entonces ¿Cómo se puede tener una investigación de esta naturaleza objetiva? Cuando usted ni siquiera sabe el origen verdadero del dinero. Este origen se busca, no se presume”, señaló la abogada McDonald.

Hechos

Esta investigación se inició luego de la supuesta vinculación para crear sociedades anónimas de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca con la operación Lava Jato de Brasil.

Algunos de los imputados en Panamá son: Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora (directivos de la firma Mossack Fonseca), Ramsés Owen, María Mercedes Riaño, Katia Solano, Ricardo Samaniego, Yakeline Pérez, Franklin Taylor, Carmen Wong, Edison Teano, Carlos Sousa Lennox, entre otros.

El juicio a cargo de la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez. culminará el próximo 7 de julio, con el control de asistencia de los imputados, de los cuales 30 están presente en el salón de audiencias y dos lo hacen de manera virtual.