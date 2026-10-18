Centro de acopio del Parque Omar cerró este domingo; donaciones se recibirán en Panamá Pacífico y Albrook

Con el cierre de este punto de recepción, las labores se enfocarán en mantener la distribución de los suministros requeridos y avanzar hacia la etapa de reconstrucción en las zonas afectadas por el sismo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El centro de acopio habilitado en el Parque Recreativo y Cultural Omar cerró este domingo 18 de octubre a las 2:00 p.m., informó el Despacho de la Primera Dama, como parte de los cambios en la recepción de donaciones para las familias afectadas por el terremoto.

A partir de este lunes 19 de octubre, las personas y empresas que deseen continuar aportando podrán entregar sus donaciones en el Hub Humanitario de Panamá Pacífico, en Howard, y en la Bodega de Bienes y Donaciones de Albrook.

El Despacho de la Primera Dama indicó que la ayuda continuará enviándose a las provincias afectadas, mediante entregas y pedidos puntuales, de acuerdo con las necesidades que reporten las comunidades.

La entidad agradeció a los panameños, las empresas privadas, los voluntarios y los ciudadanos extranjeros que colaboraron durante los días de funcionamiento del centro de acopio, desde donde se canalizó asistencia para las familias damnificadas.

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Con el cierre de este punto de recepción, las labores se enfocarán en mantener la distribución de los suministros requeridos y avanzar hacia la etapa de reconstrucción en las zonas afectadas por el sismo.

Puntos habilitados para recibir donaciones desde el lunes 19 de octubre:

Hub Humanitario de Panamá Pacífico, en Howard.

Bodega de Bienes y Donaciones de Albrook.

La ayuda se seguirá distribuyendo según las solicitudes y necesidades identificadas en cada provincia.