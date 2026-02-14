Chepo vivió su primer día de Carnaval con alta asistencia y fuertes controles de seguridad

Hasta el momento, el Carnaval de Chepo no reporta situaciones mayores, y sigue bajo un ambiente seguro que permite a propios y visitantes disfrutar de las festividades.

El Carnaval de Chepo transcurrió con un ambiente familiar y ordenado durante su primer día de celebración, marcado por el tradicional topón entre las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, actividad que reunió a residentes y visitantes en el distrito.

Durante la jornada se observó una amplia participación de familias, niños y adultos, quienes disfrutaron de la música, la mojadera y otras actividades propias de la festividad.

Visitantes entrevistados señalaron que los carnavales en Chepo se caracterizan por ser accesibles y familiares, con espacios adecuados para que niños y adultos disfruten juntos. Resaltaron además la música, el uso de agua y espuma, así como la sensación de seguridad permanente durante el evento.

En materia de seguridad, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) mantiene su operativo Carnaval 2026, con el despliegue de aproximadamente 1,200 agentes en distintos puntos del distrito, incluyendo las áreas de culecos, balnearios y accesos principales al municipio. Además, se establecieron puntos de control en la entrada de Chepo para reforzar la vigilancia de quienes ingresan a la zona.

El director del Senafront, Larry Solís, indicó que el dispositivo responde a la alta afluencia de personas que tradicionalmente recibe Chepo durante el Carnaval, debido a su cercanía con ríos y sitios recreativos. Señaló que la seguridad se mantiene las 24 horas, con relevos de personal para garantizar cobertura continua durante todos los días de fiesta.

A nivel nacional, más de 30 mil miembros de la Fuerza Pública se encuentran desplegados en las distintas provincias, mientras que Chepo concentra uno de los principales esfuerzos del Senafront durante estas celebraciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la cooperación ciudadana, recordando que está prohibido el ingreso de objetos punzocortantes y botellas de vidrio, y que los menores de edad deben permanecer acompañados por adultos responsables. Asimismo, se enfatizó la tolerancia cero hacia la conducción bajo los efectos del alcohol y se exhortó a mantener una conducta responsable para evitar incidentes.

En el lugar también se mantuvo personal del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) realizando verificaciones de seguridad alimentaria, mediante inspecciones a los puestos de venta instalados en el área del Carnaval. Las autoridades sanitarias supervisaron las condiciones de manipulación, almacenamiento y expendio de alimentos, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de los asistentes y garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Hasta el momento, el Carnaval de Chepo no reporta situaciones mayores, y sigue bajo un ambiente seguro que permite a propios y visitantes disfrutar de las festividades.

Información de Jorge Quirós