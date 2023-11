Crisis en Chiriquí | La cara más dolorosa de una crisis social que están pagando los más vulnerables

Poco se habla de la dura realidad que viven muchos chiricanos, misma que han descrito como asfixiante. El cierre sobre el río Risacua en David es uno de los puntos donde la gente camina, hace trasbordos y se las ingenia para lograr pasar. Sin embargo, los que mantienen la vía cerrada aseguran que abren hasta las 10:30 a.m., pero se pudo apreciar a trabajadores, embarazadas, adultos mayores, campesinos, personas enfermas y hasta niños.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias en uno de estos cierres, se pudo vivir en primera mano el desgaste físico al que son sometidos muchos residentes tras las largas caminatas bajo el sol. En un acercamiento con una de estas personas, aseguró que se gastó al menos 40 dólares en trasbordo, ya que era de suma importancia recoger sus medicamentos para la diabetes.

Pero también obtuvimos la opinión de una señora mayor, que se dirigía para Las Lomas a una cita de pedriatía con su nieta de un mes de nacida en brazos. ‘’Nosotros no tenemos la culpa de esto… Estoy cansada, esto es todos los días’’ fueron las palabras de esta abuelita entre lágrimas.

Las historias por contar son muchas, incluso camioneros de Centroamérica han quedado varados en estos cierres que ya van para un mes. Se estima que hay alrededor de 800 camioneros varados en el oriente de Chiriquí.

José Fuentes, camionero de El Salvador contó que sufre de presión alta y problemas con la próstata y los insumos médicos que traía para un mes ya se le acabaron.

‘’En esos montes donde estamos nosotros no hay agua para tomar, no hay agua para bañarse, para hacer las necesidades hay que meterse al monte y exponerse a que lo pique una culebra y cuando llueve, usamos esa agua para bañarnos’’ expresó José Fuentes. Muchos de los residentes manifiestan estar cansados de los cierres y piden cordura para no ahogar más a las comunidades de Las Lomas y aledañas.

No solo pasan penurias para movilizarse, tampoco tienen alimentos y tienen que comer enlatados ya que no los supermercados no se han logrado abastecer de rubros como el huevo, legumbres y verduras, carnes, entre otros.

Según datos de la Contraloría, esta provincia genera al menos 6% del producto interno del país, lo que sumaría unos 4 mil 500 dólares al año. Hay quienes piensan que el cierre está bien encaminado mientras que otros difieren totalmente y se espera que puedan ponerse todos de acuerdo por el bien de la provincia.