Clima en Panamá: Aguaceros moderados y fuertes marcarán la región oriental del país

Panamá/Panamá tendrá este viernes condiciones lluviosas en distintos sectores del Caribe y el Pacífico, con aguaceros de moderados a fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento en algunas regiones del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias y aguaceros intermitentes de variada intensidad desde el oeste de Guna Yala hasta sectores de Ngäbe Buglé. Las autoridades advierten probabilidad de lluvias fuertes en el centro y costa abajo de Colón.

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También se prevén lluvias ligeras dispersas en Bocas del Toro. Para la tarde y la noche, el pronóstico indica aguaceros de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en Colón (centro y costa arriba) y el oeste de Guna Yala, mientras que en el resto de la vertiente caribeña se esperan lluvias ligeras y aguaceros aislados.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana habrá aguaceros sectorizados en Darién, las comarcas Emberá y el golfo de Panamá. Además, no se descartan chubascos aislados en zonas del norte de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Hacia la tarde, se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes sobre Darién, comarca Emberá, Panamá Este y Chiriquí. En tanto, Los Santos, el centro-sur de Veraguas, Panamá Oeste y zonas del norte de Coclé y Ngäbe Buglé podrían registrar aguaceros aislados.

Para horas de la noche, el informe prevé nuevamente chubascos y aguaceros aislados en sectores del norte de Panamá Oeste, Coclé y áreas marítimas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23.5°C y 26°C, aunque en montañas y la Cordillera Central podrían descender entre 11°C y 21°C. Las máximas estarán entre 31.5°C y 36.5°C, mientras que en la Cordillera Central alcanzarían hasta 25°C.

En cuanto al viento, predominarán flujos del norte, entre noroeste con velocidades menores a 25 kilómetros por hora y posibilidad de ráfagas en la región central y metropolitana. En el Pacífico occidental se esperan vientos del suroeste inferiores a 15 kilómetros por hora.

Sobre las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan oleajes entre 1.0 y 1.5 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, por lo que recomiendan precaución en el oriente del país.

En el litoral Pacífico se prevén olas de 0.5 a 1.2 metros de altura y periodos de 16 a 19 segundos, principalmente en el golfo de Panamá.

El informe también advierte índices máximos de radiación UV-B de muy altos a extremos en provincias centrales, mientras que en el resto del país se mantendrán entre moderados y altos.