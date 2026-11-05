Clima en Panamá: ¿Tiene planes de asistir a los desfiles? Prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país

El pronóstico contempla aguaceros de variada intensidad en ambas vertientes, mientras que advierte sobre la saturación de los suelos en sectores de la Cordillera Central, Chiriquí, Veraguas y Costa Abajo de Colón, con posibles crecidas de ríos y deslizamientos.

Ciudad de panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) pronosticó para este jueves 5 de noviembre, Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, en la ciudad de Colón, aguaceros aislados en el sector marítimo y lluvias dispersas en diferentes puntos del territorio nacional, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan lluvias aisladas en la comarca Guna Yala, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. Para la mañana se prevén lluvias aisladas con posibilidad de tormentas eléctricas en el Golfo de los Mosquitos, con probabilidad de que ingresen a Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y las costas de las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala, así como a Bocas del Toro.

En horas de la tarde se esperan aguaceros dispersos, de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas en las zonas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. También podrían registrarse aguaceros aislados en la serranía de Guna Yala y lluvias en el resto de esta vertiente.

Durante la noche, las precipitaciones podrían persistir en las zonas montañosas de Bocas del Toro, mientras que se pronostican lluvias aisladas en la comarca Ngäbe-Buglé, Costa Arriba de Colón y Guna Yala. En cuanto a la vertiente del Pacífico, el Imhpa prevé para la madrugada aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo, con posibilidad de que ingresen a las costas de Darién y Chiriquí.

Además, se esperan condiciones nubladas y probabilidad de lluvias aisladas en el este de Panamá y el sur de Veraguas. Para la mañana se pronostica que continúen los aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo, así como nublados ocasionales y posibilidad de lluvias en las costas de Darién, el norte de Panamá Oeste, el norte de Coclé y el sur de la península de Azuero.

En horas de la tarde podrían registrarse aguaceros dispersos, de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y la península de Azuero. En el resto de esta vertiente también se esperan precipitaciones aisladas acompañadas de actividad eléctrica. Para la noche se prevé que continúen las lluvias de variada intensidad en Chiriquí y el centro y sur de Veraguas, además de precipitaciones aisladas en la península de Azuero, sectores de Coclé y Darién.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico establece mínimas de entre 12 °C y 17 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 21 °C y 26 °C. Las temperaturas máximas estarán entre 19 °C y 23 °C en la Cordillera Central; entre 26 °C y 29 °C en el occidente de la vertiente del Caribe, y entre 29 °C y 32 °C en el resto del territorio nacional.

Respecto a los vientos, en el Caribe predominarán corrientes del suroeste al noroeste, con velocidades de entre 2 y 15 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora en las zonas marítimas.

En el Pacífico se esperan vientos del sur al oeste, con velocidades de entre 2 y 20 kilómetros por hora. En las zonas marítimas y las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas y el sur de Los Santos podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

Para el litoral Caribe se pronostican condiciones marítimas favorables, con olas de entre 0.3 y 0.6 metros de altura y periodos de entre 6 y 8 segundos. En contraste, el Pacífico se mantiene bajo condiciones de precaución por oleaje y mar picado, con alturas de olas de entre 0.4 y 1.8 metros y periodos de entre 14 y 17 segundos.

En cuanto a los índices de radiación ultravioleta UV-B, se prevén valores máximos de entre 6 y 10, correspondientes a niveles de riesgo alto y muy alto en el país. El Imhpa también advirtió que los niveles de saturación del suelo superan el 65 % en sectores de la Cordillera Central, Chiriquí, Veraguas y Costa Abajo de Colón.

Esta condición aumenta la posibilidad de que se registren crecidas en los ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra. Asimismo, la entidad señaló que las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas podrían experimentar vientos locales fuertes en forma de ráfagas.