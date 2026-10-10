Clima en Panamá: Pronostican lluvias y temperaturas máximas de hasta 33°C en el país

El Imhpa pronostica lluvias intermitentes, aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores del Caribe y el Pacífico. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 33 °C, mientras que los índices de radiación UV-B serán muy altos y extremos durante la tarde.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones atmosféricas previstas para Panamá estarán marcadas por lluvias, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintas regiones del país, debido a la influencia de varios sistemas meteorológicos sobre el istmo centroamericano y el Caribe.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), estas condiciones están asociadas a la vaguada monzónica ubicada sobre el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, así como a sistemas de bajas presiones en el océano Pacífico y el mar Caribe, y a la onda tropical número 51 de la temporada.

La entidad prevé condiciones propias de la temporada lluviosa, con variaciones en la intensidad y distribución de las precipitaciones a lo largo del día. Durante la madrugada y la mañana se esperan cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, el golfo de los Mosquitos y las aguas costeras de la comarca Guna Yala.

Para la tarde y la noche se pronostican periodos de mayor nubosidad, lluvias intermitentes y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento. Estas condiciones podrían presentarse en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa prevé aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana en sectores del golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el extremo oriental de Darién. Durante la tarde y la noche se esperan periodos nubosos, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién. También se pronostican estas condiciones en el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.

Según el boletín meteorológico, las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 28 °C y 33 °C. En la vertiente del Caribe se esperan vientos del noreste durante la mañana, con velocidades de entre 3 y 5 kilómetros por hora. Para la tarde y la noche, cambiarán a dirección norte, con velocidades de entre 7 y 11 kilómetros por hora.

En el Pacífico se prevén vientos del este-noreste durante la mañana, con velocidades de entre 3 y 5 kilómetros por hora. Para la tarde y la noche cambiarán a dirección sur, con velocidades de entre 9 y 11 kilómetros por hora. El Imhpa reporta condiciones marítimas favorables para las actividades en ambas vertientes.

En el Caribe, las olas alcanzarán aproximadamente 0.61 metros de altura, con periodos de hasta 8 segundos. En el Pacífico, se esperan olas de alrededor de 0.91 metros, con periodos de 18 segundos. Por otra parte, los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre muy altos y extremos en ambas vertientes durante la tarde.