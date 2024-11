Directora del Imhpa advierte que eventos meteorológicos serán cada vez más extremos

Ciudad de Panamá, Panamá/Las intensas precipitaciones ocasionadas por el impacto indirecto del huracán Rafael y la tormenta tropical Sara han provocado una serie de desastres en el territorio panameño desde inicios del mes de noviembre, dejando un saldo trágico de once personas fallecidas y cientos de familias damnificadas.

Los eventos meteorológicos han desencadenado inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y desbordamiento de ríos en diversas regiones del país.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), Luz Graciela de Calzadilla, compartió con TVN Noticias las proyecciones climáticas para las próximas semanas y meses. Calzadilla reveló que, en solo 12 días, Panamá ha experimentado precipitaciones que duplican el promedio histórico de un mes de noviembre.

Calzadilla señaló que diciembre se prevé igualmente lluvioso, con una transición gradual hacia la época seca que podría extenderse hasta mediados de enero en regiones como Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

La especialista explicó que el calentamiento global está exacerbando la variabilidad climática, alterando los patrones tradicionales de precipitación. "Antes llovía todos los días en octubre, ahora las lluvias se concentran en tres o cuatro días, lo que genera deslizamientos e inundaciones", señaló.

COP29, llamado a la acción urgente

La directora del Imhpa hizo un llamado a la acción global contra el cambio climático, esperando que durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) se conduzcan a compromisos concretos para reducir los gases de efecto invernadero. Una conferencia que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, la cual se presenta como una oportunidad crucial para impulsar medidas que mitiguen los efectos del calentamiento global y protejan a las comunidades más vulnerables.

Calzadilla advirtió que “los eventos meteorológicos van a ser cada vez más extremos (…) Ojalá que en Azerbaiyán (en la COP29) salgan compromisos verdaderos porque se reúnen en la COP y al final no toman el compromiso de disminución de los gases de efectos invernaderos”.

“Hay que promover la cultura de la prevención que no la tenemos en el sentido de que no se puede estar en zonas vulnerables (…) Esto debe ser un trabajo interinstitucional, en donde el Estado debe tomar en consideración que estamos en un punto de no retorno”, manifestó.

Mientras tanto, los panameños deben prepararse para un fin de año marcado por la inestabilidad climática, con lluvias vespertinas y posibles descargas eléctricas como escenario predominante. La directora descartó la entrada del fenómeno de La Niña este año. Recordó a la población que los suelos permanecen saturados, por lo que no se debe bajar la guardia.

Pronósticos del clima

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció esta mañana la reducción del nivel de alerta a amarilla en Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

De igual forma, se disminuyó a alerta verde en las provincias de Bocas del Toro, Panamá, Coclé, Herrera, Los Santos, Darién y las comarcas de Naso Tjër Di y Emberá-Wounaan.

Para reportar emergencias, la población puede comunicarse a través de las líneas habilitadas: 6998-4809, 520-4426 o al 911.